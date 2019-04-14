08:43
14 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Рогозін привітав Гагаріна з днем космонавтики. Сплячка Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:58, 13 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Фантастичні подарунки від Порошенка. Бойко вирішив хайпанути
      Вєсті.UA
      18:56, 13 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Як зараз живуть країни, які постраждали у кривавих Югославських війнах: фото

      2252 Читать новость на русском
      Югославські війни
      Югославські війни / Блог о войне

      Після завершення югославських воєн минуло майже 20 років. За цей час вектор розвитку країн суттєво змінився. До прикладу, Північна Македонія влітку має розпочати переговори про вступ республіки до Європейського Союзу.

      Про це розповів у своєму відеоблозі "Хроніки неоголошеної війни" засновник фонду "Повернись живим" та автор Віталій Дейнега.

      Читайте також: Місцевих сепаратистів все менше, їхні місця зайняли військові РФ: яка ситуація на фронті

      Він зазначив, що Словенія з 2004 року є членом НАТО, Хорватія – з 2009, а Чорногорія вступила в Альянс у 2017 році. До того ж, Сербія веде переговори про приєднання до програми індивідуального плану партнерства. 

      Країнам, які воювали, доводиться починати жити разом, врегульовувати відносини та проводити перемовини. Бо, наприклад, і Косово, і Сербія при відповідних зусиллях з їхнього боку можуть вступити до ЄС. Балкани знаходяться в семи годинах їзди від нашого кордону. Там теж працює безвіз і наразі цікаво подивитись, як живе регіон, де всі вбивали усіх,
      – сказав Дейнега.

      За його словами, дуже заможно і гарно виглядають країни, які змогли без будь-яких зобов’язань вислизнути з під російсько-сербського впливу – це, зокрема, Словенія, і Хорватія. Адже там високий рівень життя, гарні дороги і охайне, красиве довкілля, в гірських районах якого іще можна знайти розтяжки та міни.

      Так ці країни виглядають зараз: фото

      Проте Дейнега наголосив, що найгірша ситуація зараз там, де конфлікт завершено не було, де він просто заморожений і може вибухнути знову. "Це в першу чергу, Боснія – країна, яка постраждала протягом балканських воєн найбільше і змушена була домовлятися з ворогом, тепер має трьох президентів: хорвата, серба і боснійця, які можуть приймати рішення лише одноголосно", – заявив автор відеоблогу.

      І додав, що Україна – не Боснія, ми ще маємо вибір і сили чинити опір, адже в нас є армія і зброя, підтримка Заходу і радянські склади боєприпасів.

      Відео повного відеоблогу Віталія Дейнеги "Хроніки неоголошеної війни" за 13 квітня 2019 року

       

      blog_ava
      Яка різниця між виборами в Україні та Росії
      сьогодні
      1521
      Теги: Новини України Війна Відеоблоги Словенія Хорватія Чорногорія Боснія і Герцеговина Сербія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що спільного між сектами, дідівщиною та агресією виборців?
      сьогодні , 08:40 Що спільного між сектами, дідівщиною та агресією виборців?
      Олекса Коба 1
      Головні новини 13 квітня: нове відео від Порошенка, Зеленський ігнорував повістки військкомату
      13 квітня , 22:07 Головні новини 13 квітня: нове відео від Порошенка, Зеленський ігнорував повістки військкомату
      2887
      Переход из "ЛНР" в Украину – это безумие
      13 квітня , 22:01 Переход из "ЛНР" в Украину – это безумие
      Ольга Черненко 3693
      Як Порошенко підігрує Медведчуку: конкретні факти
      13 квітня , 20:00 Як Порошенко підігрує Медведчуку: конкретні факти
      Сергій Лещенко 1984
      Проросійські бойовики обдзвонюють українських журналістів з "попередженнями" про провокації
      13 квітня , 19:23 Проросійські бойовики обдзвонюють українських журналістів з "попередженнями" про провокації
      1821
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук