Як зараз живуть країни, які постраждали у кривавих Югославських війнах: фото

Після завершення югославських воєн минуло майже 20 років. За цей час вектор розвитку країн суттєво змінився. До прикладу, Північна Македонія влітку має розпочати переговори про вступ республіки до Європейського Союзу.

Про це розповів у своєму відеоблозі "Хроніки неоголошеної війни" засновник фонду "Повернись живим" та автор Віталій Дейнега.

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Він зазначив, що Словенія з 2004 року є членом НАТО, Хорватія – з 2009, а Чорногорія вступила в Альянс у 2017 році. До того ж, Сербія веде переговори про приєднання до програми індивідуального плану партнерства.

Країнам, які воювали, доводиться починати жити разом, врегульовувати відносини та проводити перемовини. Бо, наприклад, і Косово, і Сербія при відповідних зусиллях з їхнього боку можуть вступити до ЄС. Балкани знаходяться в семи годинах їзди від нашого кордону. Там теж працює безвіз і наразі цікаво подивитись, як живе регіон, де всі вбивали усіх,

– сказав Дейнега.

За його словами, дуже заможно і гарно виглядають країни, які змогли без будь-яких зобов’язань вислизнути з під російсько-сербського впливу – це, зокрема, Словенія, і Хорватія. Адже там високий рівень життя, гарні дороги і охайне, красиве довкілля, в гірських районах якого іще можна знайти розтяжки та міни.

Так ці країни виглядають зараз: фото

Проте Дейнега наголосив, що найгірша ситуація зараз там, де конфлікт завершено не було, де він просто заморожений і може вибухнути знову. "Це в першу чергу, Боснія – країна, яка постраждала протягом балканських воєн найбільше і змушена була домовлятися з ворогом, тепер має трьох президентів: хорвата, серба і боснійця, які можуть приймати рішення лише одноголосно", – заявив автор відеоблогу.

І додав, що Україна – не Боснія, ми ще маємо вибір і сили чинити опір, адже в нас є армія і зброя, підтримка Заходу і радянські склади боєприпасів.

Відео повного відеоблогу Віталія Дейнеги "Хроніки неоголошеної війни" за 13 квітня 2019 року