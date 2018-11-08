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      Як заробити біткойн: доступно про криптовалюту

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      Як заробити біткойн в Україні
      Як заробити біткойн в Україні / kriptovalyuta.com

      Заробити біткойн чи іншу криптовалюту можна в Україні без проблем, хоча у нашій державі поки погано виписана законодавча база з цього питання. Про способи заробити криптовалюту – читайте далі.

      Розібратися в темі сайту "24" допоміг біткойн-спеціаліст та виконавчий директор Cubits Максим Крупишев.

      Криптовалюту можна або купити, або заробити. Щоб заробити біткойн чи іншу криптовалюту, потрібно або виконати роботу, за яку заплатять саме такою валютою, або зайнятись безпосередньо майнінгом і "нарватися на наступну емісію".

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      Щоб отримати криптовалюту в якості зарплатні – варто завести спеціальний віртуальний криптогаманець. Таких існує сотні, є спеціальні для мобільних телефонів. Там так само є можливість налаштувати бекап, вхід за пін-кодом, щоб навіть у випадку втрати телефона не втратити гроші.

      Інший спосіб заробляння біткойна – "генерувати" його. Фахівець роз'яснив, що біткойном як системою ніхто не володіє, це децентралізована система. А забезпечити функціонування системи і її безпеку покликаний якраз майнінг, за допомогою якого і генеруються нові "монети".

      На відміну від гривні, яку друкує Нацбанк, біткойн ніхто не друкує. Але нові біткойни все одно з'являються, і вони передаються якраз майнерам, що забезпечують безпеку, – це така їм винагорода за роботу із забезпечення безпеки,
      – пояснив Крупишев.

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      Майнінг є у криптовалют, що діють за принципом Proof-of-Work, тобто, виконання певної роботи, яку можна довести. Є інший принцип роботи криптовалют – Proof-of-Stake, це коли необхідно тримати велику суму криптовалюти, щоб приходила емісія.

      Для майнінгу потрібна спеціальна апаратура – майнери – яка коштує недешево. "Середньої паршивості" майнер, за виразом Крупишева, коштує близько 5 000 доларів. При цьому він споживає дуже багато електроенергії.

      Майнер збільшить споживання електроенергії у вас в будинку разів у 10-15,
      – уточнив експерт.

      Тому тримати майнер вдома небажано, тим більше, що хтось може зацікавитися такою витратою електроенергії і задасть питання, чи не займаєтеся ви якоюсь нелегальною, ніде не зареєстрованою, комерційною діяльністю у себе вдома.

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      "У країнах, де подібна діяльність до кінця не урегульована, як в Україні, такі починання можуть завершитися досить ризиковано", – констатував Крупишев.

      Існують також інші можливості для заробляння криптовалют, зокрема, біткойну – наприклад, біткойн-крани, коли ти дивишся якусь рекламу, а за ці перегляди тобі надсилають, умовно, 10 доларів у криптовалюті. Але Максим Крупишев називає такий спосіб заробітку "безглуздим і смішним проектом".

      Фахівець додав, що зараз в Україні багато інвестують не лише в біткойни, а й в інші криптовалюти – лайткоін, етеріум, деш. Якщо їхня ціна зростає – таким чином люди заробляють, і навпаки.

      "Але потрібно розуміти, що тенденція, коли цього року практично всі криптовалюти виросли в 18-20 разів, не буде і не може тривати вічно. Щось у світі може зрости швидко, але не може – безкінечно", – наголосив експерт.

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      Теги: Новини України Гроші Публікації Біткойн Бізнес Інформаційні технології
      Джерело: 24 Канал
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