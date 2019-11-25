Як заробити на чужому досвіді

Олександр Глєбов, трейдер Альпарі, розповідає про успішні інвестиційні стратегії на валютному ринку.

Доброго дня, Олександре! У Вас значний досвід роботи на Форекс. Ви торгуєте з 2003 року. Якраз тоді почала набирати популярність торгівля на валютному ринку. Мені пам'ятається, що в той час одні мої друзі втратили гроші, а інші змогли, не виходячи з дому, розрахуватися з боргами. Мені здавалося, що для заробітку на Форекс потрібно пожертвувати всім своїм часом, адже необхідно постійно відстежувати всі коливання на ринку. А якщо хоч щось пропустив – то все, ти більше не в грі. Чи так це?

– З того часу особисто для мене все змінилося. Зараз я витрачаю на Форекс кілька годин в день. При цьому ще просуваю компанії в інтернеті. Досвіду у мене досить, і я з упевненістю можу гарантувати відмінний результат у різних областях. До речі, ці кілька годин в день я витрачаю на Форекс в якості трейдера. А якби я інвестував в ПАММ-рахунки, то часу йшло б менше.

– Що таке ПАММ-рахунки?

– Кілька років тому компанія Альпарі розробила платформу, за допомогою якої можна отримувати прибуток, але при цьому не торгувати самостійно.

– Розкажіть детальніше.

– Дійсно, 16 років тому торгівля на Форекс була не такою, як зараз. Щоб торгувати, потрібно було відкрити рахунок, отримати кредитне плече, постійно бути біля монітора і стежити за коливаннями ринку. Часто на самому початку люди програвали, тому що їм просто не вистачало досвіду, вони робили багато помилок. І багато хто після декількох програшів йшов з валютного ринку з думкою, що це все обман. Був і інший варіант – передача коштів в управління більш досвідченому трейдеру.

Але тоді людина опинялася в повній залежності від навичок і успішності цього трейдера. І інформація по всі його маніпуляціях і результатах доходила з великим запізненням. Якщо ти хотів "вийти з гри", то іноді це було занадто пізно.

– З ПАММ-рахунками все інакше?

– Для трейдерів, напевно, ні. Адже всі рішення ви приймаєте самостійно, і тільки від вас залежить, на який ризик ви підете. А ось для інвесторів все, зрозуміло, змінилося. На сайті Альпарі можна подивитися спеціальний рейтинг ПАММ-рахунків, в якому можна подивитися статистику успіхів і невдач трейдерів, і вибрати відповідний. Рейтинг ділиться на дві частини: "активний" і "консервативний". "Активні" керуючі можуть забезпечити і 1000% прибутку за короткий час, але з високим ризиком. А "консервативні" – з мінімальними ризиками, а й з меншим відсотком прибутку.

– Але інвестор втрачає контроль над засобами...

– Ось в цьому і полягає особливість ПАММ-рахунків. Засоби "фізично" трейдеру не передаються. Вони знаходяться під вашим контролем. Як тільки ви відкриваєте кабінет інвестора, ви теж вважаєтесь трейдером. Тільки вам не потрібно стежити за ринком, приймати торгові рішення, за вас це робить більш досвідчений трейдер, якого ви самі вибрали. Якщо раптом у вас з'являється відчуття, що скоро будуть втрати, то ви можете зупинити операції і зберегти ваші гроші.

– Ви більше трейдер або інвестор?

– Швидше за трейдер. Люблю тестувати свої теорії на валютному ринку. У минулому році я вирішив завести три рахунки. Я вибрав маленький відсоток для Форекс, але, цілком зрозуміло, великий для інвестиційних інструментів. Щоб отримати 30%, 50%, 70% прибутку за рік. У мене було 136 беззбиткових угод. А на 137 був збиток в 0,13 центів. З огляду на, що все це при максимальному просіданні в 2%, то можу сказати, що подібних результатів небагато. За фактом всі 3 рахунки набрали річний прибуток за 9 місяців.

– Виходить, що якби я інвестував гроші в ваші ПАММ-рахунки, то я отримав би 70% прибутку за 9 місяців?

– І мінус 30% моєї винагороди. Я хотів би ще звернути увагу на одну важливу стратегію. Я зараз про складний відсоток. Це прорив на зовсім іншому рівні. Якщо взяти калькулятор і порахувати, що буде з тисячею доларів при 70% в рік за 10 років, то ви побачите, що з простим відсотком ваша прибуток складе 8000 $, а зі складним – більше 200 000 $. За кілька років можна накопичити на гідну старість.

Великий і швидкий прибуток – це завжди ризик. При використанні складного відсотка не потрібно збільшувати ризики, дохід і так буде великим. Не варто поспішати з виведенням прибутку, потрібно почекати і дати складному відсотку робити свою роботу – збільшувати капітал. Наведу як приклад Уоррена Баффета, мабуть, найуспішнішого інвестора. Він реінвестував, а не забирав прибуток, і за допомогою цього заробив мільярди. І він ніколи не купував акції менше ніж на 10 років.

І, якщо можна, дайте у нашому інтерв'ю посилання на мій ПАММ рахунок, де я забезпечив 50% річних. Адже текст ніколи повністю не замінить графік.