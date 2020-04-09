Бізнес на карантині: як вціліти

Від бізнесмена, що прогорів, до успішного трейдера: з чого почати

Через карантин багато українців відчули фінансові проблеми, а більшість представників бізнесу заявили, що їх компанії не переживуть тривалий карантин. Розповідаємо, як можна залишитися "на плаву" в умовах карантину і знайти нове джерело доходу.

Не такий страшний коронавірус, як його наслідки. Пандемія потужно пройшлася по всьому бізнесу. Закриваються кафе, ресторани, кальянні, фітнес-клуби, кінотеатри, салони краси.

Абсолютна більшість компаній збанкрутує, якщо карантин буде тривалим і тільки 12% не відчують значних наслідків від карантину. Детальніше дивіться в інфографіку.

Всі підприємці зараз в паніці, адже комусь залишилося "жити" кілька тижнів або навіть днів. Бізнеси гаснуть одні за іншим. Криза не щадить нікого, крім, мабуть, виробників гречки, антисептиків і туалетного паперу. Але що ж робити тим, хто не має ніякого відношення ні до цілющої крупи, ні до рятівних рулонів? Адже рівень продажів стрімко падає, а от витрати залишаються. Плата за оренду нікуди не дінеться, і доводиться вибирати – або закриватися, або платити "в нікуди". Тільки ось прорахувати, скільки триватиме ця карантинна лихоманка, поки ніхто не може. І ніхто не знає, скільки часу потрібно буде платити марно. Спробуємо розібратися, що ж можна зробити для свого бізнесу прямо зараз і як зберегти те, що від нього залишилося, в умовах самоізоляції. Адже діяти потрібно вже зараз, бо завтра вже може бути запізно.

Як зараз можна зберегти гроші?

Якщо є вклад у банку, то не радимо на нього сильно сподіватися. Так, це досить консервативний спосіб вкладення коштів, поширений в народі, але далеко не самий прибутковий. По-перше, річна інфляція з'їсть весь дохід. По-друге, ставки у перевірених і надійних банків занадто низькі. А ті банки, які пропонують привабливі відсотки, довіри не викликають. У будь-який момент у них можуть відкликати ліцензію. Та й чекати хоч якогось доходу доведеться довго.

Далі – фондові ринки. Варіант непоганий, але не для сьогоднішнього дня. З огляду на поточну економічну нестабільність, є ризик, що акції та облігації, в які ви вклалися, знеціняться. Фондовий ринок працює по вісім годин п'ять днів на тиждень, а в неробочий час може статися щось таке, що призведе до колосальної різниці в цінових рівнях.

Вкладатися в криптовалюту зараз і зовсім не можна. Коронавірус сильно підкосив крипту, та так, що власники біткоінів обливаються сльозами гірше, ніж від перегляду "Хатіко". Поточний курс опустився нижче 7 000 доларів. Коронавірус: біткоіни – 1:0.

Торгівля на валютному ринку – не панацея для вимушених нероб, але шанс отримати дохід є, причому не маленький. Багато людей рвуть на собі волосся від новин про зростання долара, а ті, хто торгує на Форекс, навпаки, радіють. Адже вони знають, що на цьому можна заробити. В середньому валюта рухається на 0,5% в день, але з приходом містера коронавірусу цей тренд руйнується. Це дає трейдерам можливість отримувати чималий прибуток на високу волатильність.

З чого почати торгівлю на валютному ринку?

Вибрати відповідного брокера. Благо, зараз такий час, що знайти відгуки про кожного – не проблема. Але важливо розуміти, що Форекс – справа тонка, і часто в нього намагаються зайти люди, які взагалі не уявляють, як працює валютний ринок. Нерідко тут можна зустріти "халявщиків", які тільки і чекають, що гроші на них впадуть з неба. Тому і відгуків в стилі "я зареєструвався на сайті брокера, чому я ще не мільйонер?" або "я все злив, поверніть гроші" – багато. Кожен бізнесмен знає, що відкрити свою справу і утримувати його на плаву – величезна праця. Те ж саме стосується і ринку Форекс. Є лише одна важлива відмінність – для торгівлі на валютному ринку і отримання прибутку не потрібно виходити з дому. А це особливо актуально в нинішніх реаліях.

Після вибору брокера слід встановити торговий термінал. Саме через нього ви будете виставляти накази на продаж або купівлю інструментів. Якщо ви не хочете відразу ж вкладати власні кошти, то можете попрацювати на демо-рахунку. Це пілотна версія справжньої торгівлі, тільки всі вкладені і зароблені гроші, як в Монополії, на жаль, несправжні. Зате для "просто спробувати" – це саме те.

Напевно перед тим, як починати свій бізнес, ви прочитали чимало літератури за темою і провели не одну годину серфінгу в мережі. Те ж доведеться зробити, якщо ви вирішили стати трейдером. Тим більше, що на домашньому карантині часу для читання предостатньо.

Крім тематичної літератури не зайвим буде і почитати форуми трейдерів, де вони діляться своїми історіями успіху або провалу. На своїх помилках вчитися, звичайно, добре, але якщо є можливість врахувати помилки інших без ризику для себе, то буде краще.

Отримавши нові знання, не варто відкладати їх в дальній ящик, а потрібно відразу застосовувати на практиці. Інакше – щойно засвоєне скоро стане забутим. І наступний крок трейдера – торгівля на центовому рахунку. Саме на ньому, а не на демо. Тому що демо-рахунок підходить тільки для першого знайомства, "рукостискання" з Форекс. А центовий покаже, як працює ринок і дозволить протестувати будь-яку стратегію. Дуже просто звикнути до того, що ти ніби і торгуєш, і гроші не втрачаєш, і навіть виходиш в плюс. Багато новачків на Форекс після низки успіхів на демо-рахунку всі свої заощадження вкладають в справжню торгівлю і зливають депозит, бо сприймали трейдинг як гру. Торгуючи на центовому рахунку, трейдер використовує власні кошти, нехай і зовсім небагато. Так, вихлоп буде невеликим, але і ризиків спустити весь дохід немає. Центові рахунки розширюють діапазон допустимої кількості невірних дій, а також дозволяють максимально наблизитися до професійної торгівлі.

Як торгувати на ринку Forex?

Після того, як ви відточите свою майстерність на центовому рахунку, можна переходити до торгівлі на реальному і здійснювати перші угоди. Пам'ятка новачкові:

● Виберіть валютну пару, наприклад EURUSD. Пам'ятайте, що на Форекс падіння однієї валюти не означає крах. Заробити можна і на підвищенні, і на зниженні курсу.

● Визначтеся з об'ємом угоди. Завжди починайте з невеликої суми.

● Встановіть обмежувач – Stop Loss. Він потрібен, щоб не злити весь депозит разом.

● Визначтеся з рівнем автофіксації прибутку – Take Profit. Як тільки дохід досягає заданої величини, угода закривається, і прибуток зараховується на рахунок.

● Купуйте або продавайте. Якщо ви впевнені, що долар подорожчає до євро, то купуйте долар (Buy). А якщо думаєте, що курс долара неминуче впаде, то продавайте його (Sell).

Головне зараз – сидіти вдома, але не склавши руки. І не чекати, поки "воно само пройде", а діяти. І навіть якщо над вашим бізнесом повисла карантинна хмара, то це не привід піддаватися паніці. Навпаки – це можливість навчитися діяти в кризових ситуаціях і знаходити нові джерела доходу. А раптом ви станете успішним трейдером?