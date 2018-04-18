Як заробляють на імпорті авто на Одеській митниці: резонансне розслідування

Корупція на Одеський митниці – тема для десятків розслідувань та сотень обіцянок побороти її. Але зуби на цьому обламали вже і "помаранчеві", і команда Михайла Саакашвілі, і, схоже, команда імені "жити по-новому".

У 2017 році на території Одеського порту відкрили ""Автохаб", який мав пришвидшити розмитнення авто. Це був амбітний проект Одеської митниці, до відкриття якого долучився навіть прем’єр-міністр.

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Але за іронією долі відкрили амбітний проект не де-небудь, а саме на території найскандальнішого фігуранта журналістських розслідувань про Одеський порт.

"Автохаб" розмістили на території Євротерміналу, де третій рік монопольно збирають гроші за проїзд, але досі не спромоглися навіть залатати ями. Самі керманичі одеської митниці визнавали, що обрали саме Євротермінал для розміщення "Автохабу" без конкурсу.



"Самого конкурсу не оголошували, тому що це комерційна діяльність того чи іншого підприємства", – прокоментував очільник Одеської митниці ДФС Олександр Власов.



Незабаром до членів Громадської ради при ДФС Одеської області почали надходити тривожні дзвіночки про роботу вже самого "Автохабу".

Десь місяць-півтора ми пропрацювали в пілотному режимі. Все проходило швидко, проходило добре. Потім почали надходити перші дзвіночки, про те, що є маніпулювання чергою,

– зазначила секретар митного комітету громадської ради ДФС Одеської області Вікторія Марченко.

Черга, про яку ідеться, – це електронна система подачі декларацій на розмитнення автомобілів. Їх подають одразу, як тільки ваше авто прийшло в Одеський порт. За законом, інспектор митниці має чотири години, аби обробити таку декларацію. Але тут і почалися проблеми.

Чому декларацію на розмитнення необхідно подавати кожного дня – дивіться у журналістському розслідуванні "ЦРУ".