Як протягнути нитку в голку без зайвих страждань: відео
Мабуть кожен погодиться, що одягнути нитку у мініатюрне вушко голки – це нелегка справ. Але знову нас врятував Twitter – користувач Джон Бік показав просту відеоінструкцію.
На відео показано, як жінка кладе на витягнуту вздовж долоні нитку голку і рухає туди-сюди вушком. В результаті нитка сама виявляється заселеною.
Читайте також: Як часто потрібно прибирати вдома: пізнавальна інфографіка
Відео за кілька днів назбирало понад 4 мільйони переглядів.
Варто додати, що цей спосіб відомий майстрам з шиття. Також є декілька порад, як підвищити його ефективність. Руки повинні бути чистими і сухими.
Джерело: Daily Mail
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі