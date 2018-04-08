Як протягнути нитку в голку без зайвих страждань: відео

Як протягнути нитку в голку / Фото з відкритих джерел

Мабуть кожен погодиться, що одягнути нитку у мініатюрне вушко голки – це нелегка справ. Але знову нас врятував Twitter – користувач Джон Бік показав просту відеоінструкцію.