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Як заспокоїти дитину, яка весь час ниє

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Як заспокоїти дитину, яка весь час ниє
Як заспокоїти дитину, яка весь час ниє / parentingsimplified.info

Те, що дитина постійно ниє та говорить плаксивим тоном, є результатом виховання батьками.

Тому потрібно позбутися цієї форми поведінки, пише ТСН.

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Потрібно дослідити, за яких обставин виникає така поведінка. Під час ниття спробуйте зрозуміти, чого саме хоче ваша дитина. Спробуйте вислухати спокійно та не засуджувати людину.

Вислухайте дитину
Вислухайте дитину

Більше спілкуйтеся з дітьми, слухайте їх. Сядьте на рівні з дитиною та скажіть: "Мені здається, ти зараз говориш таким тоном, тому що...". Якщо ж ви помилилися, то вислухайте версію дитини.

Батькам необхідно бути послідовними у своїх вчинках. Якщо ви пообіцяли купити щось, то зробіть це. Це дозволить малюку впевненості у тому, що ви його підтримуєте і він почне більше довіряти.

Будьте послідовними у своїх вчинках
 Будьте послідовними у своїх вчинках

Спробуйте запровадити чіткі правила і домовленості. До прикладу, перед важливим дзвінком попросіть дитину не турбувати або ж під час цього дзвінка.

Проте, у будь-якому випадку не варто вішати на дитину ярлик "скиглій". Спробуйте спершу розібратися, чому малюк так поводиться і допомогти йому.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Психологія Діти
Джерело: 24 Канал
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