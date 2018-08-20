Як заспокоїти дитину, яка весь час ниє
Те, що дитина постійно ниє та говорить плаксивим тоном, є результатом виховання батьками.
Тому потрібно позбутися цієї форми поведінки, пише ТСН.
Читайте також: Як швидко зняти свербіж від укусу комарів: 5 засобів
Потрібно дослідити, за яких обставин виникає така поведінка. Під час ниття спробуйте зрозуміти, чого саме хоче ваша дитина. Спробуйте вислухати спокійно та не засуджувати людину.
Вислухайте дитину
Більше спілкуйтеся з дітьми, слухайте їх. Сядьте на рівні з дитиною та скажіть: "Мені здається, ти зараз говориш таким тоном, тому що...". Якщо ж ви помилилися, то вислухайте версію дитини.
Батькам необхідно бути послідовними у своїх вчинках. Якщо ви пообіцяли купити щось, то зробіть це. Це дозволить малюку впевненості у тому, що ви його підтримуєте і він почне більше довіряти.
Будьте послідовними у своїх вчинках
Спробуйте запровадити чіткі правила і домовленості. До прикладу, перед важливим дзвінком попросіть дитину не турбувати або ж під час цього дзвінка.
Проте, у будь-якому випадку не варто вішати на дитину ярлик "скиглій". Спробуйте спершу розібратися, чому малюк так поводиться і допомогти йому.
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.