Як застуда пов'язана з поганою погодою: пояснення лікаря

Більшість людей думають, що застуда виникає через погану погоду – дощі, холод, сніг, сирість. Та, насправді, це не зовсім так.

Лікар-імунолог Віра Гаєвська спростувала цей міф – будь-яку гостру респіраторну вірусну інфекцію викликають лише віруси., передає Тhe village.

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Захворіємо ми чи ні, залежить лише від того, як у нас працює противірусний імунітет. Якщо організм недостатньо захищений, то ризик захворіти є при будь-якій погоді та будь-яких обставинах,

– зазначила вона.

Пік захворюваності на ГРВІ та застуди припадає на зимовий період, адже є умови для розмноження та поширення вірусів – висока вологість. Тож концентрація вірусів на квадратний метр є дуже високою.

Лікар-імунолог Марина Трофимова додає, що застуда не є діагнозом, як-от ГРВІ (висока температура та виражені симптоми). Застуда – це стан організму і може виникати просто через вплив холоду на організм – спрацьовують адаптаційні механізми.

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