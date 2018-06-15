Як зав’язати хустинку на голову: стильні ідеї у фото
Немає одного способу носити хустинку – експериментуйте, щоб створити свій гармонійний, стильний, а головне унікальний образ.
Хустинка не лише модний аксесуар, цей головний убір також захистить від сонця влітку і від вітру та холоду восени.
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Портал Who What Wear пропонує кілька стильних варіантів, як пов’язати хустинку на голову.
Хіппі
Як зав’язати хустинку на голову у стилі хіппі
Королева
Як зав’язати хустинку на голову у стилі королеви Єлизавети ІІ
Верхній вузлик
Як зав’язати верхній вузлик з хустинки
Тюрбан
Як зав’язати тюрбан
Бандана
Як зав’язати бандану
Хвостик
Як зав’язати хустинкою хвостик
Голлівуд
Як зав’язати хустинку у стилі Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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