Як зав’язати хустинку на голову: стильні ідеї у фото

Немає одного способу носити хустинку – експериментуйте, щоб створити свій гармонійний, стильний, а головне унікальний образ.

Хустинка не лише модний аксесуар, цей головний убір також захистить від сонця влітку і від вітру та холоду восени.

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Портал Who What Wear пропонує кілька стильних варіантів, як пов’язати хустинку на голову.

Хіппі

Як зав’язати хустинку на голову у стилі хіппі

Королева

Як зав’язати хустинку на голову у стилі королеви Єлизавети ІІ

Верхній вузлик

Як зав’язати верхній вузлик з хустинки

Тюрбан

Як зав’язати тюрбан

Бандана

Як зав’язати бандану

Хвостик

Як зав’язати хустинкою хвостик

Голлівуд

Як зав’язати хустинку у стилі Голлівуд