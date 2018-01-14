Як завжди орієнтуватись в модних трендах: 3 слушні поради

Інколи здається, що наче ти і йдеш "в ногу з модою", але часто пропускаєш модні тенденції. Ми наведемо вам декілька порад, як завжди залишатись у тренді.

В Единственная розповіли, як навчитись завжди орієнтуватись в модних тенденціях і не турбуватись про свій стиль.

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Дивіться фото з модних показів

Так, саме відеозаписи та фотозвіти з модних показів навчать вас відчувати, які модні тренди зараз найпопулярніші. Щоб помітити, що об'ємний жакет або кольоровий хутро в тренді, досить переглянути фото з показі, до прикладу, брендів Chanel, Christian Dior, Saint Laurent і Balenciaga.



Показ Dolce Gabbana весна-літо 2018

Варто витратити всього 15 хвилин в день і ви зможете побачити, що у всіх дизайнерів повторюється якийсь певний матеріал, колір або фасон, а значить, до наступного сезону такі речі з'являться і на прилавках магазинів.

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Звертайте увагу на те, що одягають зірки не тільки на червоні доріжки

Це стосується street style виходів відомих зірок. Якщо актриса, співачка або модель не проти експериментів, вона обов'язково буде з'являтися на публіці в наймодніших речах з останніх дизайнерських колекцій.



Вуличний стиль зірок Голлівуду

Найкращі тому приклади – це такі зірки як Белла і Джіджі Хадід, Ріанна, Кендалл Дженнер, Кара Делавінь та інші знаменитості, які хизуються своїми модними рішеннями.

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Не пропускайте street style хроніки з світових тижнів моди

Це така собі суміш двох попередніх порад, які навело видання. Оскільки мода сьогодні як ніколи формується на вулиці, тому вуличні модники та модниці з хорошим смаком і щирою любов'ю до одягу не тільки першими починають носити трендовий одяг, але й показують приклад, як найкраще комбінувати речі між собою.



Street-style найзапекліших модниць світу