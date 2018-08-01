Як збадьоритись вранці без кави: нестандартний спосіб

Швидка хода сходами тонізує організм людини краще за будь-який кофеїн.

Про це заявили вчені, які провели експеримент зі студентами, що сплять в середньому не більше 6,5 годин на добу і скаржаться на хронічне недосипання, передає Uga.

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Одна група добровольців приймала таблетки з кофеїном і плацебо, пила содову, а іншу групу просили 10 хвилин з незначною швидкістю підніматися сходами, проходячи таким чином до 30 поверхів.

Вчені помітили, що кофеїн та плацебо не показали жодного помітного ефекту на учасниках першої групи.

Що ж стосується підйому сходами, то вони значно підвищують запас енергії і надають значно більше сил. Відчуття припливу сил виявилося значно сильнішим за прийом 50 міліграмів кофеїну,

– заявив професор університету Джорджії Патрік О'Коннор.

Ходьба сходами також підвищила в студентів мотивацію до роботи і надала більше енергії.

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