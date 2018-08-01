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Як збадьоритись вранці без кави: нестандартний спосіб

26 Читать новость на русском
Як збадьоритись вранці без кави
Як збадьоритись вранці без кави / 4mama.ua

Швидка хода сходами тонізує організм людини краще за будь-який кофеїн.

Про це заявили вчені, які провели експеримент зі студентами, що сплять в середньому не більше 6,5 годин на добу і скаржаться на хронічне недосипання, передає Uga.

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Одна група добровольців приймала таблетки з кофеїном і плацебо, пила содову, а іншу групу просили 10 хвилин з незначною швидкістю підніматися сходами, проходячи таким чином до 30 поверхів.

via GIPHY

Вчені помітили, що кофеїн та плацебо не показали жодного помітного ефекту на учасниках першої групи.

Що ж стосується підйому сходами, то вони значно підвищують запас енергії і надають значно більше сил. Відчуття припливу сил виявилося значно сильнішим за прийом 50 міліграмів кофеїну, 
– заявив професор університету Джорджії Патрік О'Коннор.

Ходьба сходами також підвищила в студентів мотивацію до роботи і надала більше енергії.

via GIPHY

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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