Як збагачуються лікарські родини на закупівлі життєво необхідних ліків для смертельно хворих

Відкат є звичним словом для кожного українця. Щоправда, дуже мало людей задумуються над тим, що в медицині відкат – це чиєсь життя, а саме недокуплені ліки, якими можна було б когось врятувати.

Дуже просто можна побачити відкат на закупівлях ліків для онкохворих пацієнтів в різних регіонах. І це не про зеленку чи йод, а життєво-необхідні препарати для смертельно-хворих людей.

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Наприклад, препарат "Золадекс" Вінницький обласний онкодиспансер купив минулого року за 3600 гривень, а комунальна установа Запорізької облради за 2300 гривень. Ідентичний препарат в тому ж самому дозуванні, того ж самого виробника в півтора раза дорожче. Мало того, купувалися ліки ще й в одного і того самого дистриб'ютора, а саме в компанії "Фармпланета", і в однакових кількостях по 100 одиниць.

Є і інший цікавий приклад – препарат "Редитукс", виробництва компанії Dr. Reddy's. Національний інститут раку закупив по 12 тисяч гривень, а Волинська обласна клінічна лікарня по 9. Купували так само у компаній з орбіти одного власника Петра Багрія, тобто ціни здавалося б мали бути схожими.



Петро Багрій

Різниця в кількостях, подумає дехто. От тільки Інститут раку, який переплатив 3 тисячі гривень на кожному флаконі купив в десятки разів більше цього препарату. Лікарі на Волині купили всього 3 флакони по 9 тисяч, а Інститут раку – 100. Лише на одному цьому препараті Інститут раку переплатив майже три мільйони і це в той час, коли лікування онкології для дорослих і так недофінансовується державою на 80%. Але і в той мізер, який виділяється державним бюджетом зашивають відкати.

В 2014 році Служба безпеки України стверджувала, що 40% вартості ліків, які купуються за державний кошт складали відкати. Ця цифра підтвердилася, коли Україна перейшла на закупівлю ліків через міжнародні організації, ціни впали в середньому на 40%.

Деякі програмами, такі як, наприклад онкологія, ціни зменшилися на більше ніж 60%, що означає в рази більше ліків і врятованих життів за ті ж самі гроші. Як же працює схема, адже тепер в "Прозоро" корупції здавалося б не мало бути? Багато людей нарікають, що лікарі просто не розуміють, як все правильно працює, тому такі казуси з переплатами стаються випадково, але це не так.

Схема працює дуже просто. До прикладу, переплата в півтора раза Вінницьким онкодиспансером, який нещодавно перейменували в Подольський регіональний центр онкології на чолі з Володимиром Шамраєм. Об’єднуємо 10 препаратів в 1 лот, один з яких є виключно в одного виробника. Ніхто інший і не зможе на тендер податися. Так, наприклад, Вінницька лікарня об’єднала 10 препаратів в 1 закупівлю на суму у 3,5 мільйони гривень.

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Одна з компаній, яка хотіла взяти участь в тендері, поскаржилася на це в Антимонопольний комітет, мовляв, якщо розділити закупівлю за позиціями окремо на кожен препарат, то зможуть податися багато компаній, а не лише одна.

Поки скаргу розглядав Антимонопольний, Вінницька лікарня відкрила такий самий тендер, продала кому потрібно, а інший такий самий тендер скасувала за день до розгляду скарги в АМКУ. Антимонопольний каже, що все скасовано, тому неактуально, в той самий час поки лікарня таки прокрутила схему. Дуже схожою була ситуація і з іншим тендером на 12 мільйонів на реконструкцію урологічного відділення. Три рази переоголошувався тендер через начебто проблеми з документами учасників.

В результаті, учасники не змінились, але змінилася вартість реконструкції. Вартість ремонту зросла на 2 мільйони, з 9,5 до 11,5. І це в той час, коли подавалися одні і ті самі компанії, не змінюючи нічого, окрім як збільшуючи кожен раз ціну.

То хто ж закуповує ліки в рази дорожче, ніж інші лікарні або завищує на декілька мільйонів вартість ремонту онкологічного онкодиспансеру. Наприклад, головний лікар Вінницького обласного онкодиспансеру Володимир Шамрай, який купив ліки в півтора раза дорожче за інших, дуже небідна людина.



Володимир Шамрай

Два місяці тому він придбав золотий браслетик та обручку Cartier за майже пів мільйона гривень. Звичайний лікар обласної лікарні, дружина якого теж лікар, минулого ж року, маючи Mercedes, придбав ще й новенький Land Cruiser. Лікар всюди пояснює, що він успішний бізнесмен, вірніше, навіть не він, а дружина, яка має клініку з діагностики в сусідній будівлі з онкодиспансером.

Цікаво також, що офіційно дружина працевлаштована в тому ж таки онкодиспансері, та й отримує зарплату в три рази вищу, ніж в своїй приватній клініці. До речі, Шамрай головний лікар Вінницького облдиспансеру разом із своїм заступником Сергієм Притуляком заснував громадську організацію "Асоціація онкологів Поділля". І не повірите той же Притуляк купив в свого керівника рухомого майна більш, ніж на мільйон гривень, хоча в Притуляка як раз бізнесу немає і пояснити такі витрати лікаря дуже важко.



Сергій Притуляк

Такі прикраси за сотні тисяч та елітні авто в родинах головних лікарів вже давно звичне явище, в той час, як пацієнтам за безкоштовні операції виставляють космічні рахунки "за роботу", а ліки купуються іноді в рази дорожче.

Такі лікарські родини називають себе "бізнесменами", але це не бізнес, а банальне використання службового становища для власного збагачення, за яке іноді люди розраховуються життями.