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Як зберегти гострий зір до старості

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Як зберегти гострий зір до старості
Як зберегти гострий зір до старості / unsplash.com

Зі стрімким розвитком технологій умови життя аж ніяк не сприяють збереженню гарного зору. І про це ми починаємо думати, коли вже доволі пізно.

Аби цього не сталось, і зір не підводив навіть у старості, варто дотримуватись кількох простих правил, передає Lifehacker.

Проблеми із зором мають майже всі люди, які цілими днями працюють перед монітором.

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1. Це називається комп'ютерний зоровий синдром – коли через пару годин безперервної роботи за монітором очі втомлюються, з'являються печіння і почервоніння, а зображення на екрані розпливається.

Хоча б раз у 45-60 хвилин відволікатися від роботи і робити повільну та плавну гімнастику: по черзі затримуйте погляд на кінчику носа, а потім фокусуйтесь на далекі предмети, обертайте очима вправо та вліво, по черзі переводите погляд направо, наліво, вгору і вниз.

via GIPHY

Аби не лякати своїми діями колег, можете просто порозглядати краєвид кілька хвилин у вікні.

2. Синє світло від моніторів і гаджетів може завдавати шкоди клітинам сітківки. Тож постарайтесь скоротити час перебування перед екраном.

Додайте в раціон продукти, багаті пігментами лютеїном і зеаксантином, здатними захищати сітківку ока від впливу синього світла. Вони містяться у шпинаті, солодкому перці, петрушці, фісташках, кабачках і зеленому горошку.

Загалом, відвідувати офтальмолога дорослим варто раз на рік, дітям – один раз в період від 3 до 12 місяців, потім – кожні два роки, а після 7 років – також щорічно.

via GIPHY

Коли необхідно йти до лікаря:

- туман у полі зору;
- різке зниження гостроти зору;
- двоїння в очах;
- зорові спотворення навколишніх предметів;
- поява плавучих помутнінь;
- райдужні кола, ореоли навколо джерел світла;
- біль в очах;
- почервоніння очей;
- сухість, відчуття чужорідного тіла під повіками;
- часті виділення з очей;
- підвищена зорова стомлюваність;
- дискомфорт від яскравого світла;
- головні болі, неприємні відчуття під час носіння окулярів;
- будь-які травми органів зору.

Якщо у вас наявний один з вищеперелічених симптомів, не відкладайте і негайно підіть до лікаря. Своєчасна діагностика допоможе виявити хворобу, поки справа не зайшла занадто далеко.

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Профілактика захворювань Лікування Здоров’я очей
Джерело: 24 Канал
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