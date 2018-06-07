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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Як зберегти груди пружними та підтягнутими

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Як зберегти груди пружними та підтягнутими
Як зберегти груди пружними та підтягнутими / unsplash.com

Всім жінкам хочеться, щоб їхні груди виглядали якнайкраще. І є кілька простих способів, як без особливих зусиль підтримувати їхню форму.

Зокрема, для підтримки пружності рекомендують приймати холодний душ – це допомагає підтримувати тонус шкіри, передає "Здоров'я і краса".

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Не менш важливою є правильна постава, адже коли спина зігнута, груди не тільки візуально зменшується, а й послаблюються м'язи цієї зони, через що з часом вони стають менш пружними і підтягнутими.

Підбирайте бюстгальтер правильного розміру – він не має бути тісним, повинен добре охоплювати груди та підтримувати їх. Занадто тісний бюстгальтер порушує кровообіг і не дає розслабитися.

Під час вправ зберігайте правильне положення тіла, також не робіть різких рухів, які можуть заподіяти шкоду чутливим тканинам тіла.

Окрім того, не нехтуйте спортивним одягом – він має бути зручним, а топ повинен добре підтримувати груди.

Не засмагайте топлес – це ще одна причина, яка негативно позначається на формі грудей. Адже шкіра пересихає та втрачає еластичність.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Красиве тіло
Джерело: 24 Канал
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