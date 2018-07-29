Як зберегти красивий вигляд після тривалого польоту: порада Лесі Нікітюк

Багато жінок переймаються питанням: як виглядати розкішно після тривалого польоту чи поїздки? На це питання дала відповідь популярна українська телеведуча Леся Нікітюк.

Як відомо, Леся Нікітюк була ведучою у популярних шоу "Орел и Решка" та "Вокруг М". За умовами телепроектів, зірка мандрувала світом, пізнаючи особливості ментальності та туристичні маршрути різних країн. Відтак Леся Нікітюк провела не одну годину в літаках, тому знає, що може допомогти обличчю не змарніти під час поїздки.

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Своїми лайфхаками зірка вирішила поділитись в мережі. Та, як завжди, Леся Нікітюк зробила це з гумористичним настроєм.

Нагальне питання: "Що робити для того, щоб переліт в літаку не позначився на вашому обличчі?" Для цього зовсім необов'язково вже під час злету наклеювати, прикладати, розпорошувати на себе все, що вдалося приховати від строгих людей в формі на контролі безпеки (від митників, – ред.),

– розпочала зірка своє звернення до прихильників.

Леся Нікітюк пояснила, що саме шкіра обличчя змінюється після польоту – вона стає помітно сухішою. Це все тому, що в літаку вологість повітря набагато нижча від звичної для більшості людей. Відтак, якщо норма складає 40 – 60%, то показник вологості на борту літака – 20%. Тому варто скористатись порадами досвідченої мандрівниці, яка знає, як виглядати розкішно навіть після тривалого польоту.

"В будь-який політ захопіть бальзам для губ, бо ця зона найперша реагує на сухе повітря. Не варто напередодні робити хімічні пілінги. Перед вильотом нанесіть під крем зволожуючу сироватку. І тональний крем обов'язково з SPF. А ще вода, вода, вода. Ну і мужчину захопіть з собою, у якого є Mastercard, бо найчастіше ми купуємо косметику в Duty Free або на борту літака", – кумедно порадила Леся Нікітюк.