17:39
29 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
28°C 19°C
  • понеділок
    28°C 21°C
  • вівторок
    27°C 20°C
  • середа
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської
Вєсті Кремля
18:37, 28 липня
Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
Вєсті.UA
18:22, 28 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як зберегти красивий вигляд після тривалого польоту: порада Лесі Нікітюк

218 Читать новость на русском
Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Фото із соцмереж

Багато жінок переймаються питанням: як виглядати розкішно після тривалого польоту чи поїздки? На це питання дала відповідь популярна українська телеведуча Леся Нікітюк.

Як відомо, Леся Нікітюк була ведучою у популярних шоу "Орел и Решка" та "Вокруг М". За умовами телепроектів, зірка мандрувала світом, пізнаючи особливості ментальності та туристичні маршрути різних країн. Відтак Леся Нікітюк провела не одну годину в літаках, тому знає, що може допомогти обличчю не змарніти під час поїздки. 

Читайте також: Леся Нікітюк на ходу вистрибнула з машини, щоб станцювати: кумедне відео

Своїми лайфхаками зірка вирішила поділитись в мережі. Та, як завжди, Леся Нікітюк зробила це з гумористичним настроєм. 

Нагальне питання: "Що робити для того, щоб переліт в літаку не позначився на вашому обличчі?" Для цього зовсім необов'язково вже під час злету наклеювати, прикладати, розпорошувати на себе все, що вдалося приховати від строгих людей в формі на контролі безпеки (від митників, – ред.),
– розпочала зірка своє звернення до прихильників. 

Леся Нікітюк пояснила, що саме шкіра обличчя змінюється після польоту – вона стає помітно сухішою. Це все тому, що в літаку вологість повітря набагато нижча від звичної для більшості людей. Відтак, якщо норма складає 40 – 60%, то показник вологості на борту літака – 20%. Тому варто скористатись порадами досвідченої мандрівниці, яка знає, як виглядати розкішно навіть після тривалого польоту. 

"В будь-який політ захопіть бальзам для губ, бо ця зона найперша реагує на сухе повітря. Не варто напередодні робити хімічні пілінги. Перед вильотом нанесіть під крем зволожуючу сироватку. І тональний крем обов'язково з SPF. А ще вода, вода, вода. Ну і мужчину захопіть з собою, у якого є Mastercard, бо найчастіше ми купуємо косметику в Duty Free або на борту літака", – кумедно порадила Леся Нікітюк. 

 

Теги: Новини України LifeStyle Подорожі Краса
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук