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Як зберегти молодість та прожити до 100: прості поради

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Як прожити до 100 років
Як прожити до 100 років / expert.ru

Існує низка правил для продовження продуктивного віку та відтремінування старіння тіла.

Зі слів біолога Ольги Маслової, основними факторами, які провокують передчасне старіння тіла, це: стреси, захворювання, недосипання, шкідливі звички, малорухливий спосіб життя, погана екологічна ситуація, недостатня кількість випитої рідини, переїдання, дефіцит необхідних речовин в раціоні, гени, вплив ультрафіолету та інше, передає Рlatfor.ma.

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Дієтолог Катерина Пашко радить обмежити вживання солодкого та продуктів, які містять цукор – він причиною запальних процесів в організмі. До списку негативних продуктів також потрапили рафінована олія, цукати.

Важливим фактором є настрій, тому що негативні емоції нас руйнують. Ми, на жаль, не можемо прожити щасливе і довге життя, перебуваючи в поганому настрої, тому що всі процеси в організмі тоді працюють тільки на боротьбу зі стресом,
– каже Пашко.

via GIPHY

Експерти радять прості правила, які суттєво покращать самопочуття та подарують довголіття:

1. Достатньо вживати рідини. За даними науковців з США, жінкам потрібно випивати 2,7 літра на день, чоловікам – 3,7 літра.

2. Переглянути харчування, з якого викинути шкідливі продукти, зокрема ті, які містять цукор, їсти більше овочів (до 0,5 кг на день) і менше м’яса. А також – не переїдати.

3. Займатися спортом: пробіжки, фітнес, спортзал.

4. Достатньо спати – по 7-9 годин.

5. Відмовитись від шкідливих звичок.

6. Тримати свій психологічний стан під контролем, зокрема, уникати стресів. Гарний настрій збереже вам не один рік життя.

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Краса Красиве тіло Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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