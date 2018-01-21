Як зберегти очі від перевтоми: поради, які варто знати

Світові дослідження показують, що більшість офісних працівників (від 50 до 90%) стикаються з перевтомою очей, їхнім почервонінням і частим головним болем. Саме тому неймовірно важливо піклуватись про свої очі.

У The Guardian порадили, як зберегти ваші очі від перевтоми.

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• Регулярно обстежуйте очі у спеціаліста

У вашому напруженому графіку знаходьте хоч інколи час для консультування з лікарем. Краще швидше виявити про погіршення зору, ніж потім лікувати запущений процес.

• Дайте своїм очам простір

Екрани ваших гаджетів завжди повинні бути не менше 40 см від обличчя. Якщо ж вам на такій відстані важко читати, спробуйте збільшити шрифт замість того, щоб підсувати гаджет ближче до очей.

• Зменшуйте яскравість

Добре, що сьогоднішні гаджети дозволяють регулювати яскравість екранів. Не нехтуйте цією можливістю, особливо коли у вас достатньо освітлене приміщення. Якщо ваш девайс постійно яскравіший, ніж середовище навколо, це призведе до втоми очей.

• Робіть перерви

Таке правило особливо потрібне у вашому офісному режимі. Дозвольте очам хоч інколи відпочити і відновити рівень вологи. Спеціалісти рекомендують робити хоча б чотири 5-хвилинні перерви впродовж робочого дня, щоб ваша втома хоч трішки знизилась.

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• Робіть вправи для очей

Багато експертів рекомендують правило "20/20/20". Це означає, що ви повинні відволікатись кожні 20 хвилин від екрану і фокусуватись на іншому об'єкті на відстані хоча б 6 метрів впродовж 20 секунд. Це допоможе розслабитись м'язам, які відповідають за концентрацію погляду.

• Кліпайте

Найпростіше правило, однак ми його найчастіше не виконуємо. Коли ми дивимось на монітори екранів, наші очі кліпають значно рідше і дещо по-іншому. Зазвичай ми кліпаємо близько 15 разів за хвилину, але ця кількість знижується на третину, коли ми дивимося на екран.

• Зробіть свій екран дружнішим до очей

Збільшуйте шрифт екранів та позбавляйте їх мерехтінь та дефектів. Також налаштовуйте кольори екрану, перемістивши їх від синього спектру до більш теплого жовтого. Знайте, що сітківка наших очей містить чутливі до блакитного світла молекули.