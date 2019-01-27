Як зберегти стосунки і не терпіти те, що не подобається

У кожної людини є певні ілюзії щодо того, якими повинні бути стосунки. І коли очікування не збігаються з реальністю, тоді починаються проблеми.

Психолог Михайло Лабковський зазначає що, до прикладу, у багатьох чоловіків є низка ілюзій про те, якою ж має бути сім’я.

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Дружина повинна готувати, народжувати дітей і збирати їх в школу, чоловік – читати газету, заробляти гроші і приймати рішення.

Проте, щоб зберегти стосунки, необхідно позбутися цих очікувань від свого партнера та перестати його заганяти в рамки суспільних норм.

Психолог Михайло Лабковський “Ви любите працювати, а ваш чоловік обожнює займатися будинком? Так чому ж вам не розділити обов'язки так, щоб всім було комфортно? Навіщо грати в ці дурні ігри, на зразок "ти мені - я тобі", якщо кожен може займатися тим, що йому подобається, і прекрасно існувати в парі?”

Якщо ж одну справу не любить ні дружина, ні чоловік, то варто домовитися її робити по черзі. Якщо ви не любите мити посуд, то обговоріть це з партнером і вирішіть, який день миєте ви, а в який – він. Тоді у вас не виникне конфліктних ситуацій.

Поки жінка чекає альфа-самця з популярних жіночих тренінгів або намагається таким зробити свого чоловіка, вона не дасть жити ні собі, ні йому. ⠀

У відносинах немає ніяких жорстких законів. Комусь чудово живеться в полігамії (коли у чоловіка багато дружин) за спільною згодою. Комусь потрібно літати за кордон раз в два місяці, а його партнер любить посидіти вдома. І ці партнери якимось чином домовляються, не ламаючи один одного. Не варто перераховувати, скільки ви зробили, а скільки – партнер, адже це є прямим шляхом до розриву.

Психолог Михайло Лабковський “Люди конфліктують через тарганів, а не через те, що відносини – це така складна робота, де треба докладати занадто серйозні зусилля. У шлюбі можна реально жити так, як вам хочеться від і до. Якщо, звичайно, ви хочете цього шлюбу. Але і тут не треба брехати собі: можливо, вам на даному етапі просто сім'я не потрібна”.

Психолог зазначає, що в житті немає готових сценаріїв щастя. Тільки ви вибираєте, як і з ким вам жити. Головне – бути собою.

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