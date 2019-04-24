Як зберегти Україну від агресії Путіна: Сироїд назвала важливі кроки

Віце-спікер Верховної Ради України Оксана Сироїд назвала конкретні кроки, які зможуть зберегти неокуповані частини держави від агресивних дій Російської Федерації.

Сироїд в ефірі 24 каналу сказала, що Україна та світ не можуть вплинути на дії Росії. Саме тому країні потрібно працювати над важливими питаннями, аби вберегтись від агресії.

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Армія

– Ми маємо збільшувати власну живучість, тобто зміцнювати Збройні сили, адже без сильної армії не буває дипломатії. Політика працює тільки тоді, коли є сильна армія.

Економіка

– Нам треба робити спроможною та успішною економіку України. Тобто виходити з олігархічної системи. Якщо ми будемо успішними тоді наші громадяни будуть хотіти бути в Україні. Для них російський паспорт чи будь-яка російська приманка не буде цікавою.

Інформаційна оборона

– Проти нас ведуть інформаційну війну, а ми не маємо інформаційної оборони. Якщо сьогодні російський ідеолог Віктор Медведчук має режим максимально сприяння в Україні, то як ми збираємось вигравати розум і серце українського громадянина, зокрема, на окупованих територіях?

Повне інтерв'ю з Оксаною Сироїд: дивіться відео

Як Володимир Путін порушує територіальну цілісність України? 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про те, що жителі окупованого Донбасу можуть отримувати російські паспорти за спрощеною процедурою. Українці, які проживають у псевдореспубліках, зможуть без іспитів і вимоги проживання в РФ більше ніж п'ять років отримати російський паспорт.



За словами Путіна, паспорти видаватимуть через те, що мешканці ОРДЛО нібито не можуть нормально пересуватися та реалізувати свої елементарні права і потреба.



Президент Україн Петро Порошенко назвав неприпустимими дії президента РФ. Він вважає, що Кремль намагається виправдати та легітимізувати свою військову присутність в Україні та може планувати анексію регіону.