22:08
24 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У Росії друкують монети із Зеленським. Пригоди Кім Чен Ина в Росії
      Вєсті Кремля
      21:41, сьогодні
      Вєсті.UA: Нові "перемоги" Зеленського. Політичне майбутнє Порошенка
      Вєсті.UA
      20:45, сьогодні
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАРИФИ НА ГАЗ

      Як зберегти Україну від агресії Путіна: Сироїд назвала важливі кроки

      840 Читать новость на русском
      Оксана Сироїд
      Оксана Сироїд / Фото з соціальних мереж

      Віце-спікер Верховної Ради України Оксана Сироїд назвала конкретні кроки, які зможуть зберегти неокуповані частини держави від агресивних дій Російської Федерації.

      Сироїд в ефірі 24 каналу сказала, що Україна та світ не можуть вплинути на дії Росії. Саме тому країні потрібно працювати над важливими питаннями, аби вберегтись від агресії.

      Читайте також: Розпорядження Путіна про видачу паспортів на Донбасі – це натяк на переговори, – експерт

      Армія

      – Ми маємо збільшувати власну живучість, тобто зміцнювати Збройні сили, адже без сильної армії не буває дипломатії. Політика працює тільки тоді, коли є сильна армія.

      Економіка 

      – Нам треба робити спроможною та успішною економіку України. Тобто виходити з олігархічної системи. Якщо ми будемо успішними тоді наші громадяни будуть хотіти бути в Україні. Для них російський паспорт чи будь-яка російська приманка не буде цікавою.

      Інформаційна оборона

      – Проти нас ведуть інформаційну війну, а ми не маємо інформаційної оборони. Якщо сьогодні російський ідеолог Віктор Медведчук має режим максимально сприяння в Україні, то як ми збираємось вигравати розум і серце українського громадянина, зокрема, на окупованих територіях?

      Повне інтерв'ю з Оксаною Сироїд: дивіться відео

      Як Володимир Путін порушує територіальну цілісність України? 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про те, що жителі окупованого Донбасу можуть отримувати російські паспорти за спрощеною процедурою. Українці, які проживають у псевдореспубліках, зможуть без іспитів і вимоги проживання в РФ більше ніж п'ять років отримати російський паспорт.

      За словами Путіна, паспорти видаватимуть через те, що мешканці ОРДЛО нібито не можуть нормально пересуватися та реалізувати свої елементарні права і потреба.

      Президент Україн Петро Порошенко назвав неприпустимими дії президента РФ. Він вважає, що Кремль намагається виправдати та легітимізувати свою військову присутність в Україні та може планувати анексію регіону.

      blog_ava
      Заяву Зеленського щодо долі нормандського формату прокоментували в ОБСЄ
      сьогодні
      12921
      Теги: Новини України Володимир Путін Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Оксана Сироїд Віктор Медведчук Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 24 квітня: здешевшання газу в Україні, паспорти Росії для жителів Донбасу
      сьогодні , 22:01 Головні новини 24 квітня: здешевшання газу в Україні, паспорти Росії для жителів Донбасу
      61
      Уровень образования в "ЛНР" такой, что и репетитор не поможет
      сьогодні , 22:00 Уровень образования в "ЛНР" такой, что и репетитор не поможет
      Ольга Черненко 54
      Що означає рішення суду про призупинення обов’язкового перейменування УПЦ МП
      сьогодні , 21:00 Що означає рішення суду про призупинення обов’язкового перейменування УПЦ МП
      Ірина Поліщук 3446
      "Динамо" та "Шахтар" не виявили сильнішого в чемпіонаті України
      сьогодні , 20:29 "Динамо" та "Шахтар" не виявили сильнішого в чемпіонаті України
      360
      Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні
      сьогодні , 19:30 Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні
      Світлана Попова 2000
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук