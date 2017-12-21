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ПІДСУМКИ 2017 РОКУ СТАНІСЛАВ ЄЖОВ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як зберегти здоров'я при сидячій роботі: поради

09:08, сьогодні 1282 Читать новость на русском
Сидяча робота: як вберегти здоров'я
Сидяча робота: як вберегти здоров'я / unsplash

Сидячий спосіб життя і нескінченні чаювання з печивом можуть негативно позначитися на вашому здоров'ї, а також і на фігурі.

Снідайте

Як би ви не поспішали на роботу, ніколи не пропускайте сніданок. По-перше, він допомагає запустити метаболізм, по-друге, він дає заряд енергії на весь день, по-третє, він рятує від шкідливих перекусів, по-четверте, на сніданок ви можете з'їсти все, що завгодно. Це можуть бути навіть улюблені солодощі, адже вони принесуть значно менше шкоди, аніж якщо ви з'їсте їх ввечері.

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Командна робота

Питання здоров'я хвилює не лише вас в офісі. Ви можете зібрати цілу групу, які разом з вами будуть долати всі труднощі. Ви можете домовитися не приносити в офіс заборонені продукти, записатися в тренажерний зал і ділитися результатами для додаткової мотивації.

Пийте воду

Коли ви з головою в роботі, то часу на такі, здавалося б, дрібниці, як вода абсолютно не вистачає. Але якщо ви будете ігнорувати потребу організму в рідині, то скоро відчуєте голод, млявість і головний біль. Поставте біля робочого місця чашку або пляшку з водою і старайтесь випивати її до кінця робочого дня.

Робота в русі

Замість того, щоб влаштовувати ділові зустрічі в офісі, пропонуйте партнерам/клієнтам/колегам посидіти в затишному кафе за чашкою кави. За даними Стенфордського університету, активність і свіже повітря протягом усього 20 хвилин здатні поліпшити настрій і знизити рівень стресу.

Теги: LifeStyle Поради Здорове життя Здоров'я
Джерело: Мarie Сlaire
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