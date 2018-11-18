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      Як зберігаються рукописи та стародруки: ексклюзивний репортаж з бібліотеки Вернадського

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      У Національній бібліотеці Вернадського зберігаються старовинні книжки, зокрема унікальне видання, на якому присягу складають президенти – Пересопницьке Євангеліє 1561 року. Саме на цій книзі присягають наші президенти.

      Пересопницьке Євангеліє – це безцінний раритет, перше Святе Письмо перекладене стародавньою українською мовою. Літери мов витинанки. То ж не дивно, що його зберігають у сейфі, без світла, і за температурою стежать. Для рукописів та стародруків оптимальна температура 20 градусів. А ще пильнують за вологістю.

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      До сейфа, з міркувань безпеки, зайвих очей не пускають. Мабуть, наступного разу книга побачить світло у 2019 році на інавгурації новообраного президента України. У фондах бібліотеки – сотні тисяч унікальних примірників. Але найбільше вражають саме рукописи.

      книги
      Пересопницьке Євангеліє

      біблія
      Святе Письмо перекладене стародавньою українською мовою​

      біблія
      Текстове наповнення Пересопницького Євангелія

      У бібліотеці також зберігається "Апостол" Івана Федорова – перша надрукована книга в Україні, датована 1574 роком. Щоб побачити наживо такі раритети та попрацювати з ними – науковці пишуть спеціальні листи до бібліотеки. Частину видань зберігають у залі, в  по-справжньому королівських шафах.

      У залі встановлене спеціальне обладнання для вимірювання тиску, вологості та температури. Частину стародруків, яку видають читачам прочіпували. Щоб ніхто бува не забув і не забрав з собою.

      Окрім книжок, у фондах бібліотеки зберігають унікальні гравюри та мідні дошки для гравіювання. Технології зберігання напрацьовані десятиріччями. І хоча вони досить прості, та один з важливих аспектів  відданість співробітників своїй роботі. Адже про кожен екземпляр нам були готові розповідати годинами.

      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини Києва Новини України Книги Література Історія
      Джерело: 24 канал
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