Як зберігаються рукописи та стародруки: ексклюзивний репортаж з бібліотеки Вернадського

У Національній бібліотеці Вернадського зберігаються старовинні книжки, зокрема унікальне видання, на якому присягу складають президенти – Пересопницьке Євангеліє 1561 року. Саме на цій книзі присягають наші президенти.

Пересопницьке Євангеліє – це безцінний раритет, перше Святе Письмо перекладене стародавньою українською мовою. Літери мов витинанки. То ж не дивно, що його зберігають у сейфі, без світла, і за температурою стежать. Для рукописів та стародруків оптимальна температура 20 градусів. А ще пильнують за вологістю.

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До сейфа, з міркувань безпеки, зайвих очей не пускають. Мабуть, наступного разу книга побачить світло у 2019 році на інавгурації новообраного президента України. У фондах бібліотеки – сотні тисяч унікальних примірників. Але найбільше вражають саме рукописи.



Пересопницьке Євангеліє



Святе Письмо перекладене стародавньою українською мовою​



Текстове наповнення Пересопницького Євангелія

У бібліотеці також зберігається "Апостол" Івана Федорова – перша надрукована книга в Україні, датована 1574 роком. Щоб побачити наживо такі раритети та попрацювати з ними – науковці пишуть спеціальні листи до бібліотеки. Частину видань зберігають у залі, в по-справжньому королівських шафах.

У залі встановлене спеціальне обладнання для вимірювання тиску, вологості та температури. Частину стародруків, яку видають читачам прочіпували. Щоб ніхто бува не забув і не забрав з собою.

Окрім книжок, у фондах бібліотеки зберігають унікальні гравюри та мідні дошки для гравіювання. Технології зберігання напрацьовані десятиріччями. І хоча вони досить прості, та один з важливих аспектів відданість співробітників своїй роботі. Адже про кожен екземпляр нам були готові розповідати годинами.