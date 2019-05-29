Як збіднілі державні підприємства пограбували країну на мільйони гривень

Детективи НАБУ завершили справу горе-бізнесменів із державного підприємства "Укртелефільм", тому незабаром справу слухатимуть у суді.

Корупційна історія державного підприємства "Укртелефільм", головними героями якої стало його керівництво, була однією із тем програми "Центр розслідувань України".

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На початку року НАБУ обмежилось скупим рядком у стрічці новин про затримання та підозру екс-директору "Укртелефільму " Віктору Підлісному. Жодних подробиць – лише цифра про завдані державі збитки на майже 70 мільйонів гривень.



Колишній директор "Укртелефільму" Віктор Підлісний

Журналісти "ЦРУ. За кадром" серйоз нозацікавились справою, адже сума дуже вагома. Проте, що могли зробити кіношники "Укртелефільму", щоб нашкодити державі на такі гроші.

авно не секрет, що сама студія по суті – підприємство-зомбі, яке давно нічого не виробляє. Якщо і мають на балансі якусь техніку і щось з нею погане вдіяли, то все одно не назбиралось би 70 мільйонів.

Самі ж детективи НАБУ уперто тримали язика за зубами, мовляв, таємниця слідства. Тож наші агенти взялися розкручувати цей клубок і натрапили на доволі несподіваний сюжет.

Вдалося з'ясувати, що кіношники "Укртелефільму" закинули безперспективну справу, на якій спеціалізувалися, і подалися в бізнесмени-будівельники. Благо, статус державного підприємства може відкрити непогані можливості для саморозвитку.

Кіношно-будівельна схема

У 2005 році ДП "Укртелефільм" раптом орендував в міста земельну ділянку у півтора гектара поруч зі студією та уклав договір з компанією-забудовником "Інтерінвестсервіс" договір на зведення багатоповерхового будинку.

Так за адресою Туманяна, 15 виростає ЖК "Лазурний блюз", доля забудовника у цьому проекті склала близько 500 квартир, а "Укртелефільма" – 80. 28 квартир державне підприємство передало місту в рахунок плати за землю, ще 28 одразу ж продав, а 24 квартири залишилось.



Житловий комплекс "Лазурний блюз"

Де-юре вони належали державному підприємству, але вони є підзвітні державі та Фонду держмайна. Однак, заводити цю нерухомість у Фонд держави керівництво "Укртелефільму" не забажало. Мотив, в принципі, очевидний.

Таким чином юридичний статус квартир був дещо суперечлимивим. Тож ласий шмат став переметом суперечок забудовника та державного підприємства. Вони переходили з рук у руки і в результаті трьох років судів таки повернулись "Укртелефільму".

Та ж на цьому махінації не скінчилися. "Укртелефільмівці" вирішили нерухомість продати. За підписом тодішнього керівника Віктора Підлісного квартири, паркомісця та нежитлові приміщення продали компанії "Лодос" за смішні 14 мільйонів гривень, які впали на рахунки "Укртелефільму".

Вищий орган "Держкомтелерадіо " офіційно не питали, бо ж тоді схема значно б ускладнилася. Ціна в 14 мільйонів, м'яко кажучи, занижена. Вже після цієї угоди квартири почали швидко перепродаватися.



Майно, яке передали "Лодосу"

І дуже малоймовірно, шо представники державного підприєства не розуміли їх реальної вартості. Можна припустити, що решту ринкової ціни вони могли отримати необлікованою готівкою. От ці гроші і шукають зараз детективи НАБУ. А поки – на майно наклали арешт.

Під підозрою не лише екс-директор Підлісний, який кілька місяців перебував під домашнім арештом. Як стало відомо напередодні, компанію йому склав юрист Ярослав Кургун. Про це повідомляє видання "Слово і діло" з посиланням на рішення Солом'янського суду. Суд взяв чоловіка під варту заочно, бо ще рік тому він виїхав на авто за кордон і, ймовірно зрозумівши, що у повітрі запахло смаженим, назад не повертався.

Як зазначається в матеріалах кримінальної справи, Кургун мав тісні зв'язки з з керівництвом Державного комітету телебачення і радіомовлення України, він же підозрюється у тому, що підробив лист від Держкомтелерадіо, яким нібито було дозволено продаж тих злополучних квартир.

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До речі, пан Кургун і справді претендував зайняти місце у правління НСТУ, а до того працював на НТКУ. Також цей пан, за іронією долі, претендував на посаду керівника одного з департаментів в Державному бюро розслідувань.

Попереду судовий розгляд, який затягнутись може на роки. Але що найбільше вражає, що на будь-якій державній посаді, на будь-якому державному підприємстві завжди знайдуться люди, які захочуть побудувати схему і на цьому заробити. Не лише ледь живий "Укртелефільм".



Це й завод "Електронмаш", який став годівницею для кількох поколінь його директора, це й ЗТМК, на якому менеджер Фірташа прогнав по колу інвестиційні у 500 мільйонів.



"Електронмаш"

Також "Центр охорони довкілля", про яку ми найближчим часом розповімо у програмі розслідувань "ЦРУ", і через яку ймовірно передавались хабарі в мінекології.

Державні підприємства мають працювати на державу, а не на хитрих чиновників. Це – важливий пункт у списку must do для оновленої влади. На помилках і гіркому досвіді треба вчитися, аби більше їх не повторювати, змінюючи країну на краще.