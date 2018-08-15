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Телеканал новин 24 Новини Краса
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як збільшити губи за допомогою макіяжу: відео

22 Читать новость на русском
Дейзі Перкінс
Дейзі Перкінс / Фото з Іnstagram

Одна з найвідоміших блогерів у сфері краси Дейзі Перкінс поділилася, як збільшити губи за допомогою макіяжу.

За її словами, спершу вона просто обводила губи олівцем на пару міліметрів вище свого природного контура. Однак згодом Дейзі зрозуміла, що так губи виглядають непривабливо та неприродньо.

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Тому б'юті-блогер протестувала кілька способів збільшення губ за допомогою макіяжу і знайшла найкращий для себе варіант.

Як збільшити губи за допомогою макіяжу

1 Візьміть нюдовий матовий олівець або в тон помади.

2 Обведіть верхню губу по природному контуру. Трохи не доходячи до ямки над губою, вийдіть за контур лише на міліметр. Обвівши ямку вище контуру, знову обведіть губи по контуру.

3 Повторіть це з нижню губу, вийшовши за контур лише в центрі.

Дивіться відео, як збільшити губи за допомогою макіяжу

 

Теги: LifeStyle Макіяж Краса
Джерело: 24 Канал
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