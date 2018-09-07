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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Як збільшити кількість грудного молока

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Як збільшити кількість грудного молока
Як збільшити кількість грудного молока / unsplash.com

Розмір грудей новоспеченої матусі не впливає на кількість вироблення грудного молока. Окрім того, існують природні способи збільшення молока.

Якщо молока для малюка замало, можна збільшити його кількість, передає 4mama.

1. Однією з важливих умов є збалансоване харчування. Щоб збільшити кількість грудного молока, жінці необхідно збільшити денну норму калорій до 500 ккал. Варто їсти поживні страви, зокрема, вівсянку, гречку, молочні коктейлі, йогурт, яйця і овочі.

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2. Також важливо вживати достатню кількість води. Якщо у сечі коричневий відтінок – у вас зневоднення, світло-жовтий або майже прозорий – ви споживаєте достатньо води.

Матері під час грудного вигодовування необхідно добре харчуватись та пити достатньо рідини

Матері під час грудного вигодовування необхідно добре харчуватись та пити достатньо рідини

3. Під час ГВ організм годуючої матері повинен бути насиченим кальцієм, вітаміном D, залізом і фолієвою кислотою. Кальцій міститься у сирі, горіхах, сметані, вівсянці, ячній крупі, вершках. Вітамін D можна знайти у морській рибі, яєчному жовтку, яловичій печінці та цілісному молоці.

Залізо є у гречці, ячній крупі, пшениці, горіхах, шпинаті, печінці (причому, у свинячій більше, ніж у яловичій). А фолієва кислота міститься у броколі, ячній крупі, горіхах, шпинаті, печінці (в яловичій більше, ніж у свинячій).

4. Ефективним у налагодженні лактації та виробленні грудного молока є годування за потребою – прикладати малюка до грудей кожного разу як він голодний або неспокійний. Більше прикладань – організм краще розуміє, що дитині потрібно більше молока.

Розмір грудей не впливає на кількість вироблення грудного молока

Розмір грудей не впливає на кількість вироблення грудного молока

Фото: Unsplash.

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Теги: Здоров'я Вагітність і пологи Поради
Джерело: 24 Канал
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