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Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Як збірну Хорватії зустріли після ЧС-2018: фото, відео

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Срібні призери чемпіонату світу – збірна Хорватії – повернулася додому. У країні з населенням трохи більше 4 мільйонів на вулиці Загреба вийшли десятки тисяч уболівальників.

Поки хорвати позували для Instagram Івана Ракітіча, фани заповнили центр Загреба, де пройшов парад на честь історичного досягнення команди Златко Даліча.

Ще за кілька годин до прильоту команди вулиці вздовж маршруту параду заповнилися уболівальниками в червоно-білих футболках.

Крім того, на всьому шляху проходження кортежу з автобусом національної команди фанати організували живий коридор.

 

Теги: Новини спорту Фотоновини Чемпіонат світу з футболу - 2018 Хорватія
Джерело: 24 Канал
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