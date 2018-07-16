Як збірну Хорватії зустріли після ЧС-2018: фото, відео
Срібні призери чемпіонату світу – збірна Хорватії – повернулася додому. У країні з населенням трохи більше 4 мільйонів на вулиці Загреба вийшли десятки тисяч уболівальників.
Поки хорвати позували для Instagram Івана Ракітіча, фани заповнили центр Загреба, де пройшов парад на честь історичного досягнення команди Златко Даліча.
Ще за кілька годин до прильоту команди вулиці вздовж маршруту параду заповнилися уболівальниками в червоно-білих футболках.
Крім того, на всьому шляху проходження кортежу з автобусом національної команди фанати організували живий коридор.
Джерело: 24 Канал
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