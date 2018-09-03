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Як здолати "післявідпустковий синдром": дієві поради

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Як здолати "післявідпустковий синдром"
Як здолати "післявідпустковий синдром" / Укрінформ

"Післявідпустковий синдром" з'являється після гарного відпочинку у передчутті напруженої та інтенсивної роботи. Чимало людей не витримують і після виходу на роботу пишуть заяву на звільнення.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook з посиланням на поради психолога-психотерапевта Дениса Лавриненка.

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Цей синдром супроводжується дратівливістю, пригніченим настроєм, навіть може підвищитися температура чи загостритися хронічні хвороби.

Згідно з дослідженнями, понад 75% всіх заяв про звільнення люди пишуть саме після відпустки, понад 35% працівників звільняються у перший тиждень після повернення з відпочинку.

via GIPHY

Щоб уникнути поспішних рішень, після відпустки варто дотримуватись кількох простих порад. Важливо входити у роботу і навчання поступово, уникаючи різкої зміни темпу і наповненості життя.

1. Харчуйтеся правильно, адже система травлення потребує відновлення.

2. Добре поспіть (не менше 7-8 годин) і спробуйте прокидатися трохи раніше, щоб без поспіху налаштуватися на робочий день.

3. Час від часу побудьте наодинці з собою або спілкуйтеся лише з приємними вам людьми.

4. Плануйте бездіяльність – почніть з планування відпочинку, а вже потім перейдіть до роботи.

via GIPHY

5. Якщо під час роботи ви переважно сидите — надолужуйте активність в інший час (ранкова розминка, прогулянка парком тощо).

6. За можливості не беріться одразу за складні справи чи завдання – починайте з легких справ.

7. Намагайтеся робити перерви кожні 2-3 години хоча б по 10-15 хвилин під час робочого чи навчального дня.

8. Потіште себе після роботи чи навчання тим, що приносить вам задоволення (покупка, відвідуванням театру, похід в кіно).

Також з післявідпусткового синдрому допоможуть вийти незвичні заняття, такі як арт-терапія, одноденні мандрівки за місто тощо.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я LifeStyle відпочинок Здорове життя Подорожі Психологія Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
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