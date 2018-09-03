Як здолати "післявідпустковий синдром": дієві поради
"Післявідпустковий синдром" з'являється після гарного відпочинку у передчутті напруженої та інтенсивної роботи. Чимало людей не витримують і після виходу на роботу пишуть заяву на звільнення.
Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook з посиланням на поради психолога-психотерапевта Дениса Лавриненка.
Читайте також: Як можна покращити своє здоров’я: лікар назвала маловідомі способи
Цей синдром супроводжується дратівливістю, пригніченим настроєм, навіть може підвищитися температура чи загостритися хронічні хвороби.
Згідно з дослідженнями, понад 75% всіх заяв про звільнення люди пишуть саме після відпустки, понад 35% працівників звільняються у перший тиждень після повернення з відпочинку.
Щоб уникнути поспішних рішень, після відпустки варто дотримуватись кількох простих порад. Важливо входити у роботу і навчання поступово, уникаючи різкої зміни темпу і наповненості життя.
1. Харчуйтеся правильно, адже система травлення потребує відновлення.
2. Добре поспіть (не менше 7-8 годин) і спробуйте прокидатися трохи раніше, щоб без поспіху налаштуватися на робочий день.
3. Час від часу побудьте наодинці з собою або спілкуйтеся лише з приємними вам людьми.
4. Плануйте бездіяльність – почніть з планування відпочинку, а вже потім перейдіть до роботи.
5. Якщо під час роботи ви переважно сидите — надолужуйте активність в інший час (ранкова розминка, прогулянка парком тощо).
6. За можливості не беріться одразу за складні справи чи завдання – починайте з легких справ.
7. Намагайтеся робити перерви кожні 2-3 години хоча б по 10-15 хвилин під час робочого чи навчального дня.
8. Потіште себе після роботи чи навчання тим, що приносить вам задоволення (покупка, відвідуванням театру, похід в кіно).
Також з післявідпусткового синдрому допоможуть вийти незвичні заняття, такі як арт-терапія, одноденні мандрівки за місто тощо.
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.