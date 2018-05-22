Як здоров'я залежить від сну та що шкодить організму: цікаві факти
Сон серйозно впливає на кровообіг, зріст та імунну систему людини. Коли людина спить – організм регулює життєво важливі системи, зокрема, діяльність мозку та процеси запам'ятовування.
Про це виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун написала на своїй сторінці у Facebook.
Часто сном нехтують студенти в період сесій та здачі іспитів, адже треба вивчити та запам'ятати велику кількість інформації. І це дарма.
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Більшість з усього, що людина читає в час, призначений для сну, не залишається у пам'яті. Тому якщо у вас у понеділок важливий день – поспіть як слід,
– рекомендує Супрун.
Вона зазначила, що сон є найважливішим чинником для консолідації пам'яті. Під час спання з'являються нові нейронні зв'язки та відбувається зміцнення нейронної мережі, які є своєрідними ретрансляторами у формування пам'яті.
Оскільки більшість вивченої за день інформації відкладається у короткостроковій пам'яті, а під час сну вона переміщується в довгострокову. Тож від здорового сну залежить повнота та ефективність запам'ятовування.
Неповноцінний сон шкодить здоров'ю в довгостроковій перспективі та навряд посприяє запам'ятовуванню інформації, вивченої напередодні,
– додала Уляна Супрун.
Як сон впливає на здоров'я людини – відео
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