23:25
22 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
21°C 9°C
  • середа
    24°C 11°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ракети Путіна російський вітчизняний автопром. Атака дронів
Вєсті Кремля
21:39, сьогодні
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:53, сьогодні
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА

Як здоров'я залежить від сну та що шкодить організму: цікаві факти

465 Читать новость на русском
Який сон шкодить здоров'ю
Який сон шкодить здоров'ю / unsplash.com

Сон серйозно впливає на кровообіг, зріст та імунну систему людини. Коли людина спить – організм регулює життєво важливі системи, зокрема, діяльність мозку та процеси запам'ятовування.

Про це виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун написала на своїй сторінці у Facebook.

Часто сном нехтують студенти в період сесій та здачі іспитів, адже треба вивчити та запам'ятати велику кількість інформації. І це дарма.

Читайте також: Як спати корисно, а як – шкідливо: цікаві факти​

Більшість з усього, що людина читає в час, призначений для сну, не залишається у пам'яті. Тому якщо у вас у понеділок важливий день – поспіть як слід,
– рекомендує Супрун.

Вона зазначила, що сон є найважливішим чинником для консолідації пам'яті. Під час спання з'являються нові нейронні зв'язки та відбувається зміцнення нейронної мережі, які є своєрідними ретрансляторами у формування пам'яті.

Оскільки більшість вивченої за день інформації відкладається у короткостроковій пам'яті, а під час сну вона переміщується в довгострокову. Тож від здорового сну залежить повнота та ефективність запам'ятовування.

Неповноцінний сон шкодить здоров'ю в довгостроковій перспективі та навряд посприяє запам'ятовуванню інформації, вивченої напередодні,
– додала Уляна Супрун.

Як сон впливає на здоров'я людини – відео

 

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 22 травня: Нове отруєння газом дітей у школі, Онищенко-президент і Кремль
сьогодні, 22:41 Головні новини 22 травня: Нове отруєння газом дітей у школі, Онищенко-президент і Кремль
1235
Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
сьогодні, 22:00 Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
Анна Быкова 378
SkyUp: куди і як літатиме новий український авіаперевізник
сьогодні, 20:01 SkyUp: куди і як літатиме новий український авіаперевізник
Яніна Ткачук 828
Чиновник: Я знаю, як працюють корупційні схеми, і тому – частково зіпсований
сьогодні, 19:01 Чиновник: Я знаю, як працюють корупційні схеми, і тому – частково зіпсований
Євгенія Мазур 486
Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный
сьогодні, 17:01 Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный
Юрій Бутусов 1797
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук