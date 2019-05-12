Як Зеленський боротиметься з корупцією та коли очікувати зниження цін – топ-5 відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Зеленський та боротьба з корупцією

Команда Володимира Зеленського рішуче налаштована викорінити корупцію в Україні. Най їх думку, для цього потрібно перезапустити антикорупційні органи, запровадити винагороди для тих, хто допоможе викрити корупціонерів. А чиновники, які засвітилися у таких скандалах, будуть змушені одразу йти з посади.

Після інавгурації Зеленського Руслан Рябошапка має виконувати функцію головного борця з корупцією. Він очікує від НАБУ та САП відкриття справ щодо оточення попередника. А також розслідування скандалу Свинарчуків-Гладковських навколо розкрадання оборонки. Ще до виборів штабісти Зеленського заявляли, що одним з пунктів його програми є перезапуск антикорупційної системи. Також пообіцяли скасувати депутатську недоторканість, а держслужбовців змусити покидати посаду, якщо засвітяться у корупційному скандалі.

Дивіться відео: Як Володимир Зеленський збирається боротись із корупцією

Українські військові зайняли панівні позиції

Раптове просування українських військових стало не абияким сюрпризом для бойовиків, адже тепер наші армійці вийшли на стратегічну висоту, де бачать, як на долоні, позиції ворога. І саме російські найманці намагаються вибити батальйон "Донбас-Україна" звідси.

Ворог розуміє, якщо не виб'є українських військових з нових позицій – йому просто доведеться відходити назад. Тепер бойовики в низині, що, за військовою наукою, дуже не вигідно. Тому і палять на всі боки.

Дивіться відео: українські захисники повертають кіломери землі Україні

Чому в Україні зросли ціни та коли буде зниження

Вартість цибулі у 2019 році рекордна – 30 гривень, а подекуди й до 40 гривень за кілограм. Проте у 2018 році вона коштувала в п'ять разів дешевше. Її вартість не перевищувала шести гривень за кілограм. У 2019 році ціну аграрії пояснюють не традиційним весняним подорожчанням залишків врожаю, а дефіцитом та погодою. Через тропічні дощі у червні-липні, частина врожаю згнила. Тому фермери зібрали на 120 тисяч тонн менше, ніж планували.

Аналітики стверджують, що на ціни овочів вплинув не лише дефіцит. А те, що українські фермери вирішили залишки цибулі направляти на експорт у ЄС, адже там можна більше заробити. Поїхала до європейців і цибуля, яку традиційно мали завозити в Україну з Казахстану та Узбекистану.

Рекордна вартість української цибулі протримається не довго. Достигає перший врожай, тому молоду зелену цибулю можна буде придбати вже по 10 гривень. Перше зниження ціни можемо побачити вже наприкінці травня. Адже, як повідомили у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, уряд вже почав перемовини із аграріями, аби зупинити спекулянтів, які користуючись панікою, штучно завищують ціни.

Дивіться відео: чому в Україні подорожчали продукти харчування та чим їх можна замінити

Вакарчук йде на парламентські вибори

Про похід Святослава Вакарчука на парламенстькі вибори заявили у двох українських ЗМІ. Мовляв, уже збирає команду, має штаб, а офіційно оголосить про свій план за тиждень. У прес-службі артиста цього поки не коментують, але говорять його соратники. За інформацією ЗМІ, офіційно музикант оголосить про це 16 травня і навіть покаже команду. На свої джерела посилаються на телеканалі ICTV Віктор Пінчука і у виданні "Новое время".

Дивіться відео: хто буде в команді Вакарчука

Автостопом до Антарктиди

Нещодавно львів'янин Андрій Мочурад повернувся зі станції "Академік Вернадський" в Антарктиді, де пробув два місяці. Добирався на материк він автостопом та попутними кораблями з Аргентини. А все для того, щоб зняти перший документальний фільм про роботу українських полярників.

Допомагав журналісту під час зйомок друг Віктор-Микола Гаврилюк. Фільмували без сценарію, жоден з епізодів не є вигадкою. За словами Андрія, деколи було весело й цікаво, а інколи й справді страшно.

Дивіться відео: вражаючі історії пригод львів'янина в Антарктиді