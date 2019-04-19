Як Зеленський впроваджуватиме свою програму?

В Зеленського непогана передвиборна програма, в якій є багато новаційних речей. Але їх треба усвідомити і за них необхідно відповідати.

Про це 24 каналу розповів голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь Доній.

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Щодо змісту своєї програми Зеленському за умови перемоги доведеться відповідати перед журналістами, громадськістю – і не в стилі дебатів. Питання нікуди не зникнуть. В його програмі багато положень не можуть бути втіленими лише повноваженнями президента,

– зауважує Олесь Доній.

Приміром, зазначає фахівець, Зеленський пропонує судову реформу – обирати суддів громадянами, а не так, як зараз – їх затверджує президент. Таку реформу, наголошує Доній, у парламенті повинна підтримати конституційна більшість – 300+1 депутат. Це не можна провести конституційним указом. Зеленському треба показати свої можливості для реалізації такої реформи. Тобто потрібно дбати за проведення парламентських виборів, створення більшості у Верховній Раді і впливу на конституційну більшість. І так по кожному з питань.

Які результати першого туру виборів президента України? Центральна виборча комісія завершила опрацювання результатів виборів президента України 31 березня 2019 року, підрахувавши 100% голосів виборців. Лідирує Володимир Зеленський із показником 30,24%. В Петра Порошенка – 15,95%. Явка склала 62,72% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.

Основні моменти з інтерв'ю Зеленського