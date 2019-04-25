Як Зеленському вести перемовини з Путіним: поради від Саакашвілі

Майбутній український президент Володимир Зеленський жодним чином не має йти на проступки своєму російському колезі Володимиру Путіну, оскільки той вимагатиме ще більше. Щоправда, завдяки такому тиску з боку Кремля Україна може стати набагато сильнішою, ніж є зараз. А запасу міцності у команди Зеленського має вистачити.

Після другого туру президентських виборів Володимир Зеленський заявив, що з Росією він будуватиме взаємини виключно в рамках мінського процесу. Водночас політик зазначив, що йтиме до кінця "заради того, щоб припинити вогонь". Також він анонсував дуже потужну інформаційну війну та підкреслив, що має "дуже креативні ідеї". У Кремлі ж, зі свого боку, наголосили, що майбутнє України та Росії здебільшого залежатиме від заяв майбутнього українського лідера.

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За словами колишнього очільника Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі, Зеленський жодним чином не має йти на поступки Путіну.

"Не треба йти на поступки паханові, пахан ніколи цього не оцінить, не треба давати йому ні маленьких символічних поступок, ні великих. Україна нічого не є винною Росії", – каже він.

За його словами, видачею російських паспортів на окупованому Донбасі, штучним підвищенням ціни на бензин через обмеження експорту нафтопродуктів до Україну та іншими заходами економічного натиску Путін перевіряє команду Зеленського на вшивість.

Мабуть, він хоче, щоб Україна пішла відразу на поступки, наприклад, вийшовши з багатостороннього формату переговорів і просто перейшовши у двосторонній формат, також мовиться про кілька інших речей, символічних і не дуже,

– зауважив політик.

Водночас він наголосив, що чим більше поступаєшся Путіну, тим більше він вимагає, і немає заходів, якими він задовольниться.

На його думку, завдяки такому тиску з боку Росії Україна стане тільки сильнішою. Як приклад він навів Грузію.

"Коли вони запровадили економічне ембарго проти нас, це нам дозволило повністю стати енергетично незалежними. Коли вони запровадили ембарго на експорт наших продуктів, багато грузинських продуктів знайшли інший ринок. Наша економіка продовжувала швидко рости, а наше вино стала набагато якіснішим. Все, що не вбиває, те зміцнює. Я є впевненим, що у результаті цих заходів Україна стане сильнішою", – зазначив екс-голова Одещини.

Також він вважає, що у президента Зеленського з самого початку буде достатньо запасу міцності, аби це все витримати, відтак треба ставитися до цього дуже спокійно.

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