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      Як жарти впливають на романтику: цікавий факт

      367 Читать новость на русском
      Як жарти впливають на романтику
      Як жарти впливають на романтику / asn.in.ua

      Почуття гумору – це сексуально і є безліч підтверджень того, що веселий характер робить людину більш бажаною. Але у серйозних стосунках варто бути обережнішим.

      Про це розповів психолог Джил Грінграсс, передає "НВ".

      З його слів, позитивні жарти, зокрема, для підбадьорення, можуть добре впливати на якість стосунків. Але такий агресивний гумор як піддражнювання і висміювання партнера – матиме зворотний ефект.

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      У тривалих стосунках пари зазвичай схожі у своєму почутті гумору – хоча це й не пов'язане із загальним задоволенням від шлюбу або його тривалістю. Дослідження показують, що пари з меншою кількістю дітей сміються частіше, ніж багатодітні подружжя,
      – зазначив психолог.

      ЯК свідчать дані дослідження, серед 3 тисяч пар з п'яти країн і чоловіки, і жінки виявилися більш щасливі у відносинах з веселим партнером.

      Що цікаво, дружини оцінювали почуття гумору як важливу умову для щасливого шлюбу частіше, ніж чоловіки. А ще – і чоловіки, і жінки вважали, що саме чоловік – головний гуморист у сім'ї.

      Висновок: хороший гумор позитивно позначається на шлюбі, а агресивний – навпаки, негативно.

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      Теги: LifeStyle Поради Здоров'я Здорове життя Психологія
      Джерело: 24 Канал
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