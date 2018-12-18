Як "жертва російської пропаганди" Усик розплатиться за свої гучні вчинки та висловлювання

Прославлений український чемпіон з боксу Олександр Усик став жертвою російської пропаганди та живе російськими міфами. Крім того, він не завжди розуміє, про що говорить. Але рано чи пізно спортсмен усе ж розплатиться за свої висловлювання та позицію, але зробить це не фізично, а усвідомленням того, що він підтримував убивць.

Раніше 24 канал повідомляв, що предстоятель колишньої Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій вручив орден преподобного Іллі Муромця 1 ступеня українському боксеру Олександру Усику. Під час нагородження боксер не стримував емоції, відтак почав дякувати та цілувати руки очільнику релігійної інституції.

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Як вважає волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай, що спортсмен став жертвою російської пропаганди, але рано чи пізно до нього прийде усвідомлення того, що захищаючи УПЦ МП, він захищає вбивць, передає "Обозреватель".

Крім того, він підкреслив, що Усика поки не слід "травити" за його гучні висловлювання та дії.

"Я вважаю, що просто треба для себе усвідомити, що боксер – це боксер. Не завжди відомий боксер або інші відомі персоналії – це свідомі, розумні люди, які мають хорошу освіту, розбираються в історії та не зазнають впливу російсько пропаганди", – каже він.

За словами Гая, Усик живе російськими міфами, і за відсутності критичного мислення, не може розібратися, де правда.

"Усик ще розплатиться за свої висловлювання та позицію. Не фізично, не дай Бог, а розплатиться усвідомленням того, що він підтримував вбивць. Тому підтримка "МП" – це підтримка КДБ, підтримка "російського" Криму, це підтримка убивць", – наголосив волонтер.

Водночас він додав, що Усик – це приклад недостатньої ефективності української пропаганди, і це програш України.

Люди, які перебувають під дією російської пропаганди, ще не усвідомлюють рівень обману, рівень того зла, яким є "УПЦ МП" і РФ зокрема. І не розуміючи цього, вони легітимізували цей російський режим. Це ми всі будемо пожинати пізніше, але цей злам буде болючим. Розпад РФ, доказ їхніх злочинів у суді, стане для них таким же хворобливим, як розпад Радянської імперії. Тисячі людей, які підтримували цей режим, опиняться в ситуації, коли доведеться визнати, вони ці злочини підтримували. І це буде боляче,

– підсумував активіст.

Нагадаємо, перед Об’єднавчим собором у Києві, на якому було створено єдину Православну церкву України, Олександр Усик заявляв, що стане на бік монахів, якщо радикали спробують захопити Києво-Печерську Лавру.