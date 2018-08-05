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Як жінка змінюється після нанесення макіяжу: цікаве фотопорівняння

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Багато жінок прагнуть виглядати ідеально, тому наносять щільний макіяж на обличчя, приховуючи недоліки своєї шкіри. У мережі показали, наскільки жінка змінюється після використання косметики.

До та після – так у мережі показали популярний флешмоб, який повністю показує, наскільки правильний макіяж допомагає жінці стати суперзіркою. Всі проблемні ділянки шкіри візажист ретельно ретушує, відтак обличчя виглядає ідеальним. 

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Експерти пояснили, що з косметикою людина стає значно впевненішою. В неї може змінюватись погляд та навіть хода. Окрім цього, правильний макіяж робить жінку щасливішою, що й показано на серії знімків. Мабуть, посмішка додала красуням ще більшої привабливості. 

Такі приклади є і серед американських знаменитостей. Так, нещодавно Кайлі Дженнер показала, як вона виглядає без використання тонального крему. Прихильники зірки й не підозрювали, що все її обличчя вкрите веснянками. 

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Окрім цього, Світлана Лобода нещодавно показала своє обличчя без make up. Артистка виглядала досить незвично, а її прихильники зазначили, що співачка наче втомлена. 

 

 

Теги: LifeStyle Макіяж Фотоновини Фотопорівняння
Джерело: 24 Канал
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