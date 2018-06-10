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Як жінкам вберегтися від раку грудей: вчені США дали корисну пораду

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Вчені розповіли, що зниження жирів у раціоні допомагає жінкам вберегтися від раку
Вчені розповіли, що зниження жирів у раціоні допомагає жінкам вберегтися від раку / Фото з відкритих джерел

Рак молочної залози посідає перше місце серед онкологічних захворювань жінок не лише в Україні, а й у всьому світі. На жаль, від цієї хвороби кожного року страждають та помирають все більше людей.

Американські вчені проаналізували дані майже 49 тисяч жінок в постменопаузі у віці від 50 до 79 років. На початку дослідження жодна з учасниць не страждала від раку молочної залози, передає Ladyhealth.

Зазначається, що вони отримували не більше 32% калорій з жирів. Тоді, фахівці попросили майже 20 тисяч жінок споживати більше фруктів, овочів, злаків і скоротити кількість жирів в раціоні до 20%. Решта учасниць не змінювали свою дієту.

Читайте також: Вчені пояснили різке поширення онкозахворювань у світі

Під час проведення дослідження у 1764 жінок виявили рак грудей. Зокрема, онкозахворювання молочної залози знайшли у 671 учасниці, які дотримувалися дієти, та ще у 1063 представниць прекрасної статі, які не змінювали свій раціон харчування.


Скорочення жирів у раціоні знижує ймовірність захворювання на рак грудей у жінок

Окрім того, дослідження показало, що серед хворих на рак молочної залози померло 120 учасниць, що не змінювали дієту, і лише 68 жінок, які змінили раціон. Також, прогноз у тих, хто дотримувався дієти з низьким вмістом жирів, рідше був поганим.

Так, 10-річна виживаність при пухлині молочної залози у жінок, що дотримувались дієти з низьким вмістом жирів, становила 82%, а у тих, хто дотримувався звичайної дієти, – 78%. 

До слова, нещодавно у світі зафіксували перший успішний випадок застосування імунотерапії Т-лімфоцитами для лікування раку молочної залози на пізній стадії. Американським медикам вдалося врятувати 49-річну онкохвору жінку, при лікуванні якої використовували її власні модифіковані імунні клітини.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Здорове харчування Лікування Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
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