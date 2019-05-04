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      Як жителі окупованого Донбасу подають документи на паспорт РФ: промовисті фото

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      Невеликі черги охочих отримати паспорт Росії в окупованому Донецьку
      Невеликі черги охочих отримати паспорт Росії в окупованому Донецьку / Фото з Twitter

      3 травня в окупованому Донецьку почали реєструвати жителів, які хочуть отримати громадянство Росії. Попри всі заяви країни-агресора про нібито велику кількість охочих отримати паспорт РФ, насправді довжелезних черг так і не було.

      Прийом заяв здійснювався в апараті так званої "Міграційної служби "ДНР". Самі ж окупанти заявляли про величезні черги та сотні жителів, які прийшли за отриманням російських документів.

      Читайте також: Росія може почати масштабну агресію, – Полторак про наслідки паспортизації Донбасу

      Але як видно на фото, опублікованих у пропагандистських ЗМІ, під будівлею зібралося всього кількадесят людей. Більшість з них – особи середнього віку, молоді майже нема.


      Черга жителів окупованого Донбасу на отримання паспорта РФ

      Також, мешканці окупованих територій, які виявили бажання отримати російський паспорт, отримали всередині "печатку" про військовий обов'язок.

      Зауважимо, Росія заявляла, що отримати громадянство можна буде протягом трьох місяців. Жителям окупованих територій для цього не обов'язково складати іспити чи дотримувтися вимог щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років. Вони можуть подати документи на отримання паспорта РФ лише за наявності паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР". Окрім того, охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, адже місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

      Що відомо про паспортизацію Донбасу?24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі паспорта РФ жителям окупованого Донбасу, а згодом взагалі сказав, що роздумує над полегшенням набуття російського громадянства для всіх українців. 1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.

      Майбутній президент Володимир Зеленський у відповідь на таку ідею Путіна, заявив, що Росії не варто даремно витрачати час на спроби спокусити громадян України паспортами РФ. Водночас, чинний президент Петро Порошенко назвав неприпустимим спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу. За його словами, Кремль намагається виправдати та легітимізувати свою військову присутність в Україні та може планувати анексію регіону.

      Заступник міністра із тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак наголосив, що отримання російського громадянства суперечить українському законодавству. Тому, жителі окупованих територій, які захотіли мати паспорт Росії, можуть втратити український. Адже Україна без проблем зможе отримати списки своїх громадян, які отримають російські паспорти.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Російські паспорти на Донбасі Новини Донецька Війна на Донбасі
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