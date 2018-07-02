Як життя у мегаполісі впливає на здоров'я: пояснення вчених
Шалений ритм у великому місті позитивно впливає на рівень задоволеності життям, тож .жителі мегаполісів почуваються щасливішими.
Таку закономірність з'ясували американські вчені з університету штату Каліфорнія у Фресно, повідомляє Independent.
Хоча й життя у великому місті має більш високий рівень стресу та занепокоєння, все ж щоденні турботи, активний спосіб життя та зайнятість підвищують рівень задоволеності життям.
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Зайнятість, відсутність занадто великої кількості вільного часу і активність є важливими факторами добробуту та щастя. Жителі великих міст розвиваються набагато швидше й ефективніше за тих, хто живе в менших містах,
– зазначила доктор Жанетт Бікнелл.
З її слів, існує явний зв'язок між зайнятістю і високим рівнем задоволеності життям. Дослідження показали, що ті люди, які не мають вільного часу та весь час зайняті – почуваються набагато щасливішими.
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