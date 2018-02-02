Як живеться кримським татарам під окупацією Росії: затримання, штрафи та вбивства

Кримськотатарський ресурсний центр т Меджліс кримськотатарського народу представили підсумки і аналіз порушень прав людини в Криму за 2017 рік. За даними організації, в 2017 році зафіксовано 286 затримань, 340 допитів, 62 обшуку, 46 арештів, 104 штрафу на суму понад 5 мільйонів рублів, а також 16 нових політичних в'язнів і 4 жертви.

За даними Кримськотатарського ресурсного центру, на сьогоднішній день налічується 61 політв'язень. З них 38 – представники корінного кримськотатарського народу. У 2017 році 16 осіб були поміщені під варту, 15 з них – кримські татари.

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Серед згаданих чотирьох загиблих, двоє загинули за нез'ясованих обставин, ще двоє - опосередковано в результаті дій російських силовиків. Віталій Арсенюк, місіонер "Свідків Єгови", заарештований окупаційними властями, помер 27 червня після судового засідання. Ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка загинула 27 листопада під час затримання силовиками РФ. Мудессіра Ісаєва і Енвера Авуша знайшли мертвими в березні 2017 року.

При цьому Посольство США в Україні вказує про 13 вбитих кримських татар за 2017 рік.

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Після окупації системні затримання і допити людей в окупованому Криму стали регулярною практикою. У 2017 році силовики активно затримували стримерів на місцях обшуків, українських та кримськотатарських активістів. Були зафіксовані випадки, коли затримували адвокатів, журналістів. В цілому, за 2017 рік зафіксовано 286 випадків затримання людей, 248 з яких – у відношенні кримських татар, 340 допитів, 286 – по відношенню до представників кримськотатарського народу.

За 2017 рік проведено 62 обшуки, 61 – в будинках кримських татар.

За даними моніторингу Кримськотатарського Ресурсного Центру, окупаційні суди Криму в 2017 році незаконно оштрафували 104 особи, 99 з яких кримські татари, на суму понад 5 мільйонів рублів.

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У 2017 році окупаційна влада півострова продовжили заарештовувати українських і кримськотатарських активістів. Під хвилю арештів потрапили свідки обшуків, стримери, за якими відкривали адміністративні справи і засуджували до ув'язнення. Пік арештів припадає на лютий (12) і жовтень (10). Затриманих в жовтні звинуватили в причетності до діяльності організації "Хізб ут-Тахрір" та "Таблігі Джамаат". В цілому, зафіксовано 46 арештів, 42 арешти щодо кримських татар.