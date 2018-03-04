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Як живеться європейським зубрам в українських Карпатах

15:56, 4 березня 961 Читать новость на русском

Зубри повертаються в українські Карпати. У заповіднику Сколівські бескиди, що на Львівщині, їх понад три десятки. Власне, у Карпатах ці тварини жили завжди, проте через відстріл браконьєрів зникли. 9 років тому кілька особин завезли з Євросоюзу. І ті прижилися, дали потомство.

Зубрів у стаді 33. Самців лише три. Все інше – молодняк і корови (так називають самиць зубрів). Одна з них – 16-річна зубриця Тошка. Самицю привезли сюди з Німеччини в 2009 році, й відтоді вона контролює стадо. Тут повний матріархат.

Тошка народила в Україні двох зубренят. Вони весь час на нею ходять хвостиком. Загалом у стаді п'ятеро річних зубренят.

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Та якщо лісники не натішаться тваринами, селяни з прилеглих сіл їх недолюблюють. Мовляв, зубри часто заходять на їх двори та лякають людей

Збитки компенсує національний парк "Сколівськи Бескиди". Але оскільки це влітає в копійчину, бешкетників хочуть переселити подалі від людських осель. В сусідній район чи навіть в Івано-Франківську область.

Природних хижаків, здатних вполювати зубра, тут обмаль. А вовк навряд зможе прокусити товсту горлянку. Найбільший ворог тварин – браконьєри. Через некотрольований відстріл з 2009 року зубрів в Україні внесли в "Червону книгу". З того часу в Карпатах діє програма відновлення популяції європейського бізона (так також називають зубра). Їх сюди привезли з Австрії, Німеччини та Польщі. Відтак, тепер у Карпатах є зубри, у цих горах були споконвіку.

Теги: Новини України світ тварин Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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