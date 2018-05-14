Чому санстанції є місцем збагачення, а не органом контролю за якістю харчових продуктів

Інфекції та випадки масових отруєнь стали звичним явищем для українських випусків новин. Збільшилась кількість захворювань на кишкові інфекції в Києві, були випадки серйозного отруєння в Одесі, а також понад 50 дітей нещодавно сильно отруїлися в Черкасах.

Втім, лабораторії по всій країні так і не можуть знайти причину, чому це сталося.

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Всі ми пам'ятаємо гучні заяви про те, що "совкову санстанцію" тепер ліквідовано. Раділи всі – від працівників закладів громадського харчування і шкіл, яких без перебільшення тероризували працівники цієї структури, до імпортерів будь-чого, адже, наприклад, санепідемстанція могла не дозволити ввіз на територію України дитячих колготок з Італії, якщо вони не відповідали стандартам України 1970-х років.

Замість того, щоб закрити санепідемслужбу, як і завжди в нашій країні, її вирішили просто перейменувати. Тепер це Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, яка забрала на себе ключові функції колишнього монстра санепідемслужби. Наприклад, вони можуть перевіряти наявність у трактористів-машиністів документи на право користування і керування машинами. Мабуть, очікується, що комбайнер не тільки збирає зерно, а тут же його меле, замішує тісто і випікає хліб.

Служба нова, а керує нею хто? Звичайно ті ж самі кадри, які раніше керували санепідемстанцією, яка вела бізнес.

До прикладу, екс-головного санітарного лікаря Києва Олега Рубана після "реформи" було підвищено, і тепер він займається не тільки санепідслужбою, а керує об’єднаною Держпродспоживслужбою Києва.



Олег Рубан

Дивно, адже, працюючи понад 18 років акушер-гінекологом, дружина київського санепідемлікаря Яна Рубан встигає все: і лікарською практикою займатися, і вести дуже успішний бізнес, судячи зі статків сім’ї. На її рахунку вісім компаній.



Дружина Олега Рубана

В основному компанії займаються екобезпекою, прибиранням та утилізацією відходів, дотримання правил за якими якраз раніше контролювала санепідемстанція, а тепер нова "реформована" Держпродспоживслужба.

Наприклад, компанія "Центр екобезпеки та гігієни", де співвласником є дружина головного екс-санепідемлікаря, отримала понад 100 замовлень від лікарень та комунальних підприємств за останні кілька років на вивезення та утилізацію відходів.

Цікаво, що у співвласниках деяких компаній є родичі колег чоловіка. Так, наприклад, дружина Рубана ще рік тому володіла компанією "Архітек 2006" разом з сином колишньої заступниці Рубана Подковиріним Владиславом.

Його мати, Подковиріна Жанна Іванівна, все життя працює на держслужбі та тривалий час перебуває під керівництвом Рубана під час роботи в санепідемслужбі. У 2015 році вона була його заступницею, а потім перейшла за Рубаном в "реформовану" службу та займалася там наглядом за дотриманням санітарного законодавства.

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Керівником Черкаського обласного управління держпродспоживслужби, де нещодавно отруїлися діти, є Бойко Альона – людина колишнього міністра аграрної політики Юрія Мельника. Він був міністром агрополітики з 2006 до 2010 роки при всіх прем'єрах – що за Тимошенко, що за Януковича. І не дивно, адже тепер він заступник голови правління "Миронівського хлібопродукту", який належить сільськогосподарському олігарху Юрію Косюку. Нагадаємо, Косюк був головою Адміністрації Президента за Порошенка.



Бойко Альона

Чоловік пані Бойко працює у цьому ж "Миронівському хлібопродукті", який має 17 філій на території Черкаської області. Здогадайтеся, хто їх перевіряє? Так, Держпродспоживслужба під керівництвом його дружини.

Керує всією національною держпродспоживслужбою бізнесмен-аграрій Володимир Лапа. Він свого часу був засновником чотирьох компаній – "Український клуб аграрного бізнесу", "АПК-Зерно", "Агро-планета", "АПК-Інформ".



Володимир Лапа

Людина досить не бідна, адже має величезний будинок під Києвом та й дочок вже теж влаштував в Верховну Раду в Комітет аграрної політики працювати. Заступником Лапи ж довгий час працював колишній СБУшник Василь Порайко. Він – радник екс-міністрів агрополітики Швайки та Присяжнюка, на якого тепер відкрито кримінальне провадження за зловживання службовим становищем та привласнення квартир.

Ось так на сьогодні виглядає наша реформована санепідемслужба, а вірніше Держпродспоживслужба. Її керівництво роками заробляло шляхом свого службового становища на квартири, машини та розкішні маєтки, оскільки перевірка безпеки для них не робота, а бізнес.

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Коли ж стаються масові випадки отруєнь, то лабораторії, яких в Україні в десятки разів більше, ніж в будь-якій цивілізованій країні Заходу, розводять руками. Вони не звикли займатися своєю роботою, вони звикли брати побори за штампи на ввіз дитячих колготок з Європи чи запуску нового ресторану в центрі Києва.