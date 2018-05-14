13:52
15 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
22°C 8°C
  • середа
    25°C 14°C
  • четвер
    23°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Остання надія росіян. Нацизм – це коли крадеш гвоздики
Вєсті Кремля
23:23, 14 травня
Вєсті.UA. Зброя Савченко. Шуфричу-молодшому прилетіло за батька
Вєсті.UA
21:23, 14 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Програми (Без)коштовна медицина
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Чому санстанції є місцем збагачення, а не органом контролю за якістю харчових продуктів

(Без)коштовна медицина 287 Читать новость на русском

Інфекції та випадки масових отруєнь стали звичним явищем для українських випусків новин. Збільшилась кількість захворювань на кишкові інфекції в Києві, були випадки серйозного отруєння в Одесі, а також понад 50 дітей нещодавно сильно отруїлися в Черкасах.

Втім, лабораторії по всій країні так і не можуть знайти причину, чому це сталося.

Читайте також: Чому лікарські династії перетворилися з Гіппократів на бізнесменів

Всі ми пам'ятаємо гучні заяви про те, що "совкову санстанцію" тепер ліквідовано. Раділи всі – від працівників закладів громадського харчування і шкіл, яких без перебільшення тероризували працівники цієї структури, до імпортерів будь-чого, адже, наприклад, санепідемстанція могла не дозволити ввіз на територію України дитячих колготок з Італії, якщо вони не відповідали стандартам України 1970-х років.

Замість того, щоб закрити санепідемслужбу, як і завжди в нашій країні, її вирішили просто перейменувати. Тепер це Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, яка забрала на себе ключові функції колишнього монстра санепідемслужби. Наприклад, вони можуть перевіряти наявність у трактористів-машиністів документи на право користування і керування машинами. Мабуть, очікується, що комбайнер не тільки збирає зерно, а тут же його меле, замішує тісто і випікає хліб.

Служба нова, а керує нею хто? Звичайно ті ж самі кадри, які раніше керували санепідемстанцією, яка вела бізнес.

До прикладу, екс-головного санітарного лікаря Києва Олега Рубана після "реформи" було підвищено, і тепер він займається не тільки санепідслужбою, а керує об’єднаною Держпродспоживслужбою Києва.


Олег Рубан

Дивно, адже, працюючи понад 18 років акушер-гінекологом, дружина київського санепідемлікаря Яна Рубан встигає все: і лікарською практикою займатися, і вести дуже успішний бізнес, судячи зі статків сім’ї. На її рахунку вісім компаній.


Дружина Олега Рубана

В основному компанії займаються екобезпекою, прибиранням та утилізацією відходів, дотримання правил за якими якраз раніше контролювала санепідемстанція, а тепер нова "реформована" Держпродспоживслужба.

Наприклад, компанія "Центр екобезпеки та гігієни", де співвласником є дружина головного екс-санепідемлікаря, отримала понад 100 замовлень від лікарень та комунальних підприємств за останні кілька років на вивезення та утилізацію відходів.

Цікаво, що у співвласниках деяких компаній є родичі колег чоловіка. Так, наприклад, дружина Рубана ще рік тому володіла компанією "Архітек 2006" разом з сином колишньої заступниці Рубана Подковиріним Владиславом.

Його мати, Подковиріна Жанна Іванівна, все життя працює на держслужбі та тривалий час перебуває під керівництвом Рубана під час роботи в санепідемслужбі. У 2015 році вона була його заступницею, а потім перейшла за Рубаном в "реформовану" службу та займалася там наглядом за дотриманням санітарного законодавства.

Читайте також: Як скромним лікарським родинам з Прикарпаття "пощастило" стати мільйонерами у "Феофанії"

Керівником Черкаського обласного управління держпродспоживслужби, де нещодавно отруїлися діти, є Бойко Альона – людина колишнього міністра аграрної політики Юрія Мельника. Він був міністром агрополітики з 2006 до 2010 роки при всіх прем'єрах – що за Тимошенко, що за Януковича. І не дивно, адже тепер він заступник голови правління "Миронівського хлібопродукту", який належить сільськогосподарському олігарху Юрію Косюку. Нагадаємо, Косюк був головою Адміністрації Президента за Порошенка.


Бойко Альона

Чоловік пані Бойко працює у цьому ж "Миронівському хлібопродукті", який має 17 філій на території Черкаської області. Здогадайтеся, хто їх перевіряє? Так, Держпродспоживслужба під керівництвом його дружини.

Керує всією національною держпродспоживслужбою бізнесмен-аграрій Володимир Лапа. Він свого часу був засновником чотирьох компаній – "Український клуб аграрного бізнесу", "АПК-Зерно", "Агро-планета", "АПК-Інформ".


Володимир Лапа

Людина досить не бідна, адже має величезний будинок під Києвом та й дочок вже теж влаштував в Верховну Раду в Комітет аграрної політики працювати. Заступником Лапи ж довгий час працював колишній СБУшник Василь Порайко. Він – радник екс-міністрів агрополітики Швайки та Присяжнюка, на якого тепер відкрито кримінальне провадження за зловживання службовим становищем та привласнення квартир.

Ось так на сьогодні виглядає наша реформована санепідемслужба, а вірніше Держпродспоживслужба. Її керівництво роками заробляло шляхом свого службового становища на квартири, машини та розкішні маєтки, оскільки перевірка безпеки для них не робота, а бізнес.

Читайте також: Чому матеріали для діалізу в Україні коштують втричі дорожче, ніж у сусідній Польщі

Коли ж стаються масові випадки отруєнь, то лабораторії, яких в Україні в десятки разів більше, ніж в будь-якій цивілізованій країні Заходу, розводять руками. Вони не звикли займатися своєю роботою, вони звикли брати побори за штампи на ввіз дитячих колготок з Європи чи запуску нового ресторану в центрі Києва.

Автор: Олександра Устінова
Теги: Здоров'я Новини України Медицина Відеоблоги Корупція (Без)коштовна медицина
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 14 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук