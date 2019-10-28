19:44
28 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Видовища для прихожан. Лукашенко сходить з розуму
      Вєсті Кремля
      19:14, 26 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Чому Луценко поїхав до Лондона. Як Азаров готується до Геловіну
      Вєсті.UA
      17:55, 26 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ

      Як живуть люди на лінії розмежування: Гончарук поділився емоціями від відвідин села на Донбасі

      549 Читать новость на русском
      Прем'єр-міністр Олексій Гончарук відвідав село Михайлівка на Донеччині, що розміщується на лінії розмежування
      Прем'єр-міністр Олексій Гончарук відвідав село Михайлівка на Донеччині, що розміщується на лінії розмежування / Фейсбук Олексія Гончарука

      Прем’єр-міністр Олексій Гончарук відвідав лінію розмежування, а саме село Миколаївка на Донеччині. Як зауважив очільник Кабміну, з 2014 року нормальне життя тут фактично зупинилось – молодь майже виїхала та залишилися тут самі пенсіонери.

      За словами Гончарука, на лінії розмежування проблеми людей – особливо гострі. Зокрема, відділень банків і навіть банкоматів у Михайлівці немає. А Укрпошта працює лише чотири дні у тиждень. Крім того, з двох тутешніх шкіл працює лише одна.

      Зверніть увагу! Що відбувається в Золотому: коротко про бійців, емоційність Президента та реакцію на їх розмову

      "Найближча лікарня – районна, у 22 кілометрах від села. Добратися туди та ще проблема: автобус їде до району лише двічі в день, в обід – вже повертається назад. За цей час мешканці села не встигають навіть чергу в лікарні відстояти", – поділився прем’єр.

      Він додає, що до 2014 року одним із джерел доходів Михайлівки була земля. А сьогодні люди тут елементарно не можуть використовувати сотні гектарів своєї землі.

      "Частина – в зоні ведення бойових дій, частина – там, де розведення військ. Людей позбавлено можливості заробляти на своїй землі, плюс ще й вони є змушеними платити податки", – зауважив прем’єр.

      Також Гончарук наголосив, що усі проблеми людей прифронтового села почув і тепер разом з міністрами їх вирішуватиме.

      З 25 по 26 жовтня побував на Донбасі й Президент України Володимир Зеленський. Зокрема, гарант відвідав Золоте на Луганщині, де має відбутися розведення військ.

      Цікаво! Зеленський про розведення військ: будь-яка війна закінчується дипломатією, і у нас так буде

      Донбас, окуповані території, карта, бойовики
      Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях

      blog_ava
      Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
      сьогодні
      34233
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Війна на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Про електронні зміни в житті українці та зарплату: інтерв'ю з міністром Федоровим
      сьогодні , 19:30 Про електронні зміни в житті українці та зарплату: інтерв'ю з міністром Федоровим
      Альона Чернецька 51
      Переговори в нормандському форматі: чому не може йтися про особливий статус Донбасу
      сьогодні , 19:00 Переговори в нормандському форматі: чому не може йтися про особливий статус Донбасу
      Дмитро Снєгирьов 497
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      25 жовтня , 10:00 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      2271
      Рідні російських армійців "зливають" докази їх злочинів в Україні: цинічні фото
      сьогодні , 17:30 Рідні російських армійців "зливають" докази їх злочинів в Україні: цинічні фото
      Михайло Макарук 2530
      Чому в Дубінського не відберуть його 18 будинків, або Казка про незаконне збагачення
      сьогодні , 17:04 Чому в Дубінського не відберуть його 18 будинків, або Казка про незаконне збагачення
      Віталій Шабунін 1584
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук