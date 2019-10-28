Як живуть люди на лінії розмежування: Гончарук поділився емоціями від відвідин села на Донбасі

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук відвідав лінію розмежування, а саме село Миколаївка на Донеччині. Як зауважив очільник Кабміну, з 2014 року нормальне життя тут фактично зупинилось – молодь майже виїхала та залишилися тут самі пенсіонери.

За словами Гончарука, на лінії розмежування проблеми людей – особливо гострі. Зокрема, відділень банків і навіть банкоматів у Михайлівці немає. А Укрпошта працює лише чотири дні у тиждень. Крім того, з двох тутешніх шкіл працює лише одна.

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"Найближча лікарня – районна, у 22 кілометрах від села. Добратися туди та ще проблема: автобус їде до району лише двічі в день, в обід – вже повертається назад. За цей час мешканці села не встигають навіть чергу в лікарні відстояти", – поділився прем’єр.

Він додає, що до 2014 року одним із джерел доходів Михайлівки була земля. А сьогодні люди тут елементарно не можуть використовувати сотні гектарів своєї землі.

"Частина – в зоні ведення бойових дій, частина – там, де розведення військ. Людей позбавлено можливості заробляти на своїй землі, плюс ще й вони є змушеними платити податки", – зауважив прем’єр.

Також Гончарук наголосив, що усі проблеми людей прифронтового села почув і тепер разом з міністрами їх вирішуватиме.

З 25 по 26 жовтня побував на Донбасі й Президент України Володимир Зеленський. Зокрема, гарант відвідав Золоте на Луганщині, де має відбутися розведення військ.

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Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях