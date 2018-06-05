Як журналіст та блогерка відреагували на "розстріляний список", в якому є їхні імена

Оприлюднено список з журналістів і блогерів, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів. Це, зокрема, Роман Скрипін, Матвій Ганапольський, Юлія Мостова, Віталій Портніков та ще 43 журналісти.

Цей список оприлюднило видання "Страна".

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Наразі відомо, що перелік цих людей став відомим завдяки інсценуванню вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.



Список журналістів і блогерів, яким загрожує смерть від рук кілерів

Чесно кажучи, якихось побоювань за своє життя я не відчуваю. Думаю, що ходити з охоронцем мені буде смішно, але ось завтра я йду на зустріч з СБУ и подивлюся, що вони мені запропонують і що розкажуть,

– розповіла блогерка Яхно Олена.

Речниця СБУ Олена Гітлянська запевнила, що вони нікому ніякої інформації не передавали. А оскільки сам список – це таємниця слідства, то відповідно вона з ним не знайома, тому не змогла нічого сказати про його автентичність.

Я подивився цей список. Ну, окей, є я в списку, але мене ніхто не запрошував в СБУ на цю зустріч. Список складений дуже спорадично, насправді я не дуже розумію цю логіку,

– сказав журналіст Роман Скрипін.

Нагадаємо, що раніше український волонтерський проект "Миротворець" опублікував список журналістів та політиків, яким нібито не загрожує смерть від рук російських спецлужб, і назвав їх "надією і опорою російського агресора в Україні".