Як зі смартфона від Xiaomi зробити iPhone10 red: фотоінструкція

Компанія Apple випускає спеціальну лімітовану версію iPhone у червоному кольорі, кошти від продажу смартфонів передають на благодійність.

Так, 9 квітня Apple офіційно представила смартфони iPhone 8 і iPhone 8 Plus у червоному кольорі. Частину коштів, зароблених програмою RED, обіцяють відправити на гранти Глобального фонду для боротьби з ВІЛ/СНІДом.

При цьому умільці вирішили не платити за смартфон від Apple, а переробити значно бюджетніший телефон від Xiaomi.

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Як пише видання prostotech.com, у соціальній мережі Weibo з’явилась інструкція як Redmi Note 5 перетворити у iPhone10 red. Для цього використали червону плівку. І після невеликої підгонки апарат перетворився у iPhone10 red.

Зовні смартфон справді вийшов дуже схожий на iPhone.

Як із Xiaomi зробити iPhone