Як зібрати базовий гардероб: 5 обов'язкових правил

Кожна жінка має скласти собі базовий гардероб речей, які можна вдягати для кожної події у будь-який сезон року. До прикладу: джинси, біла сорочка, маленьке чорне плаття, спідниця-олівець, біла футболка, водолазка тощо.

Однак потрібно дотримуватися певних правил підбору базового гардероба, щоб підібрати справді хороший одяг, який не підвладний швидкоплинності моди.

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5 правил підбору базового гардероба:

1. Актуальність

Одяг має бути таким, щоб ви могли одягнути його прямо зараз. До прикладу, не потрібно купувати плаття для того, щоб вийти у ньому "коли схуднете на пару кг".

2. Фасон одягу

Для базового гардероба особливо важливо, щоб одяг був відповідного вам фасону, а не модного. Купуйте те, що найкраще виглядає на вашій фігурі: потрібне підкреслює, а непотрібне приховує.

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3. Якість

Базовий гардероб має прослужити вам кілька сезонів. Так, потрібно звертати увагу на якісну тканину.

4. Універсальність

Нова річ повинна поєднуватися як мінімум з трьома старими. Якщо це важко уявити, краще відмовитися від покупки.

Допис, поширений Tracy D’Laza (@tdlthedailylife) 3 Сер 2018 р. о 3:10 PDT

5. Спосіб життя

Базовий гардероб обов'язково повинен бути психологічно зручним і відповідати способу життя.