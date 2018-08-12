Як зібрати базовий гардероб: 5 обов'язкових правил
Кожна жінка має скласти собі базовий гардероб речей, які можна вдягати для кожної події у будь-який сезон року. До прикладу: джинси, біла сорочка, маленьке чорне плаття, спідниця-олівець, біла футболка, водолазка тощо.
Однак потрібно дотримуватися певних правил підбору базового гардероба, щоб підібрати справді хороший одяг, який не підвладний швидкоплинності моди.
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5 правил підбору базового гардероба:
1. Актуальність
Одяг має бути таким, щоб ви могли одягнути його прямо зараз. До прикладу, не потрібно купувати плаття для того, щоб вийти у ньому "коли схуднете на пару кг".
2. Фасон одягу
Для базового гардероба особливо важливо, щоб одяг був відповідного вам фасону, а не модного. Купуйте те, що найкраще виглядає на вашій фігурі: потрібне підкреслює, а непотрібне приховує.
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3. Якість
Базовий гардероб має прослужити вам кілька сезонів. Так, потрібно звертати увагу на якісну тканину.
4. Універсальність
Нова річ повинна поєднуватися як мінімум з трьома старими. Якщо це важко уявити, краще відмовитися від покупки.
5. Спосіб життя
Базовий гардероб обов'язково повинен бути психологічно зручним і відповідати способу життя.