Як зібрати докази злочинів Росії щодо України

Україна має створити Білу книгу порушення прав людини Росією будь-де. Потрібно відстежувати всі злочини, які скоює Росія, в першу чергу, на окупованих територіях – Криму і Донбасі.

Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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Україна повинна виступити на захист всіх. Не тільки Олега Сенцова і українських політв’язнів. Також етнічних українців, представників інших етнічних меншин, які проживають у Росії – чеченців, адигів, дагестанців. Росіян, які воюють з путінським режимом. Ми не можемо стояти осторонь, коли порушується навіть російське законодавство,

– наголошує Олександр Хара.

Дипломат нагадує: в Росії закриваються українські школи і бібліотеки під надуманим приводом. Засуджують проукраїнськи налаштованих громадян РФ. Нещодавно була сфабрикована справа проти одного з керівників фонду "Меморіал" Оюба Тітієва, який встановлює історичну справедливість щодо злочинів СРСР проти власних громадян.

Олександр Хара зазначає – у США щороку виступають з подібними доповідями про порушення прав людини в різних кранах світу, і на цій основі регулюють з ними відносини. В ООН при підготовці резолюції завдяки цій доповіді мають конкретний фактаж.

Росія кілька років тому заявила. що збирає матеріали "злочинів української армії на Донбасі". І вони потім можуть їм дати юридичний хід. А ми цього не робимо. Якщо війна завтра закінчиться, це не означає, що не треба відновлювати історичну справедливість щодо скоєних РФ злочинів проти наших громадян. Тому треба зібрати докази, юридично оформити через кримінальні провадження,

– підкреслив Хара.

Нагадаємо, Грузія подала позов проти Росії до Європейського суду з прав людини. Так, Росію звинувачують у масових порушеннях прав людини та переслідуванні етнічних грузинів на тимчасово окупованих територіях Абхазії та Південної Осетії.