Як зірки привітали українців з Вербною неділею: фото

Популярні українські зірки не оминули увагою передвеликоднє свято – Вербну неділю. На сторінках в Instagram вони поширили дописи, якими привітали прихильників.

Українці отримали оригінальні привітання зі святом від улюблених зірок. З Вербною неділею підписників вітали як з України, так і з-за кордону.

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Леся Нікітюк

Знаменита телеведуча Леся Нікітюк привітала прихильників зі святом, перебуваючи на відпочинку у Флоренції. Оскільки Вербна неділя припала на 1 квітня, зірка розповіла, чому вона не любить День сміху.

Не я б'ю, верба б'є. Зі святом вас, дорогі люди. А ще сьогодні 1 квітня... День, коли всі жартують і підколюють один одного! Але для мене це жахливе свято. 22 роки тому в цей день, мені сказали, що моя улюблена бабуся померла, а я довго думала, що це жарт...,

– поділилась Леся Нікітюк.

Ольга Цибульська

Телеведуча та співачка Ольга Цибульська також привітала всіх прихильників, додавши сімейне фото з сином.

Допис, поширений Оля Цибульская (@cybulskaya) 1 Кві 2018 р. о 1:55 PDT

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Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль, яка також є зірковим тренером на проекті "Голос країни", лаконічно написала привітання зі святом.

Dzidzio

Популярний актор і співак Dzidzio привітав українців, додавши світлину із глянцем, на якому стояла верба.

Анна Седакова

Екс-учасниця гурту "ВІА Гра" поділилась милим привітанням з прихильниками. У дописі Анна Седакова пояснила, чому свято настільки особливе для християн.

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 1 Кві 2018 р. о 2:24 PDT

Сергій Бабкін

Музикант та зірковий тренер "Голосу країни" опублікував милий допис з привітанням. Сергій Бабкін відзначив, що це чудовий день, який свідчить про те, що весна зовсім скоро настане в Україні та серцях кожного громадянина.