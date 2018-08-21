Як зірки розважались на вечірці Джей Ло після MTV Video Music Awards: фото

Дженніфер Лопес влаштувала справжнє свято після музичної церемонії MTV Video Music Awards 2018 в Нью-Йорку. На приватну вечірка артистка запросила своїх найкращих друзів, які весело розважились після напруженого вечора.

Головними зірками вечірки під назвою "Jennifer Lopez's MTV VMA's Vanguard Award Celebration at Beauty & Essex", звісно ж, були Дженніфер Лопес та її коханий бойфренд Алекс Родрігес. Пара не соромилась демонструвати свої теплі почуття одне до одного та забавляти гостей події. На стіні великого закладу висів напис з білих шариків "Yasss JLO", а весь антураж вечірки був дуже стильним та по-справжньому розкішним.

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Власниця статуетки MTV Video Music Awards в категорії "Найкраща колаборація" та номінантка у "Найкращому латиноамериканському відео" приміряла для свято облягаючий комбінезон в золотисто-голубій гамі. Наряд чудово підкреслював її стрункі форми, а образ завершував широкий чорний пояс на талії, стильні окуляри, сумочка та прикраси. Коханий Джей Ло одягнув звабливу чорну сорочку і штани такого ж кольору.



Алекс Родрігес і Дженніфер Лопес



Дженніфер Лопес

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На вечірці також були присутні такі зірки як Вінні Халоу, Тіффані Геддіш, Mette Towley, Жкюель Кнайт, Ліам Пейн, Іггі Азалія, Олівія Манн, Кіган-Майкл Кі, Elisa Pugliese та багато інших. Всі вони багато танцювали, спілкувались та пили освіжаючі коктейлі.



Вечірка Джей Ло



Mette Towley в лимонній сукні в центрі уваги вечірки



Mette Towley і Жкюель Кнайт



Запальна Тіффані Геддіш



Тіффані Геддіш і Кіган-Майкл Кі (ліворуч)



Вінні Харлоу і Ліам Пейн



Іггі Азалія



Олівія Манн