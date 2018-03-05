Як зірки розважались після Оскару 2018: фото з вечірки Vanity Fair

Церемонія нагородження кінопремії "Оскар" вже давно завершується гучним святкуванням на вечірці від провідного американського видання Vanity Fair.

Для афтепаті "Оскара-2018" зірки навіть часто змінюють свої сукні та відпочивають на повну, адже всі офіційні промови сказано і кінопремії отримано.

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Знаменитості у приємних їм компаніях хизуються своїми вбраннями, п’ють шампанське та обговорюють нагороди, які вони отримали. Таку вечірку організовують для тих зірок, які не змогли бути присутніми або ж їх не запросили на саму церемонію вручення премії "Оскар-2018". Тому така щорічна пост-оскарівська вечірка журналу Vanity Fair всім дуже приходиться до душі.



Емі Адамс



Джянелл Мона



Мінді Калінг і Бенджамін Новак



Шонда Рімс і Трейсі Елліс Росс



Ава Дюверней і Анджела Бассет



Регіна Холл і Габріель Юніон



Олівія Манн



Йо Манганіелло і Софія Вергара



Джейсон Судейкіс



Анджела Бассет і Лена Вейте



Джон Хемм і Емі Адамс



Елізабет Бенкс



Айла Фішер і Леслі Манн



Габріель Юніон, Анджела Бассет і Реджина Голл



Олівія Манн



Дональд Гловер, Елізабет Бенкс та Олівія Манн



Олівія Вайлд



БенджамінНовак і Ронан Ферроу



Айла Фішер