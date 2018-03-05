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Як зірки розважались після Оскару 2018: фото з вечірки Vanity Fair

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Вечірка Vanity Fair після Оскар-2018
Вечірка Vanity Fair після Оскар-2018 / www.vanityfair.com

Церемонія нагородження кінопремії "Оскар" вже давно завершується гучним святкуванням на вечірці від провідного американського видання Vanity Fair.

Для афтепаті "Оскара-2018" зірки навіть часто змінюють свої сукні та відпочивають на повну, адже всі офіційні промови сказано і кінопремії отримано.

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Знаменитості у приємних їм компаніях хизуються своїми вбраннями, п’ють шампанське та обговорюють нагороди, які вони отримали. Таку вечірку організовують для тих зірок, які не змогли бути присутніми або ж їх не запросили на саму церемонію вручення премії "Оскар-2018". Тому така щорічна пост-оскарівська вечірка журналу Vanity Fair всім дуже приходиться до душі.


Емі Адамс


Джянелл Мона


Мінді Калінг і Бенджамін Новак


Шонда Рімс і Трейсі Елліс Росс


Ава Дюверней і Анджела Бассет


Регіна Холл і Габріель Юніон


Олівія Манн


Йо Манганіелло і Софія Вергара


Джейсон Судейкіс


Анджела Бассет і Лена Вейте


Джон Хемм і Емі Адамс


Елізабет Бенкс


Айла Фішер і Леслі Манн


Габріель Юніон, Анджела Бассет і Реджина Голл


Олівія Манн


Дональд Гловер, Елізабет Бенкс та Олівія Манн


Олівія Вайлд


БенджамінНовак і Ронан Ферроу


Айла Фішер


Радхіка Джонс

Теги: LifeStyle Мода Голлівуд Кіно Оскар-2018 Оскар
Джерело: Vanity Fair
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Новини за 5 березня
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