Як зірки розважались після Оскару 2018: фото з вечірки Vanity Fair
Церемонія нагородження кінопремії "Оскар" вже давно завершується гучним святкуванням на вечірці від провідного американського видання Vanity Fair.
Для афтепаті "Оскара-2018" зірки навіть часто змінюють свої сукні та відпочивають на повну, адже всі офіційні промови сказано і кінопремії отримано.
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Знаменитості у приємних їм компаніях хизуються своїми вбраннями, п’ють шампанське та обговорюють нагороди, які вони отримали. Таку вечірку організовують для тих зірок, які не змогли бути присутніми або ж їх не запросили на саму церемонію вручення премії "Оскар-2018". Тому така щорічна пост-оскарівська вечірка журналу Vanity Fair всім дуже приходиться до душі.
Емі Адамс
Джянелл Мона
Мінді Калінг і Бенджамін Новак
Шонда Рімс і Трейсі Елліс Росс
Ава Дюверней і Анджела Бассет
Регіна Холл і Габріель Юніон
Олівія Манн
Йо Манганіелло і Софія Вергара
Джейсон Судейкіс
Анджела Бассет і Лена Вейте
Джон Хемм і Емі Адамс
Елізабет Бенкс
Айла Фішер і Леслі Манн
Габріель Юніон, Анджела Бассет і Реджина Голл
Олівія Манн
Дональд Гловер, Елізабет Бенкс та Олівія Манн
Олівія Вайлд
БенджамінНовак і Ронан Ферроу
Айла Фішер
Радхіка Джонс