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Як зірки відсвяткували Pride Parade 2018: яскраві фото з вулиць Нью-Йорка

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Pride Parade 2018 в Нью-Йорку
Pride Parade 2018 в Нью-Йорку / 24 Канал

Щороку в червні тисячі людей відзначають Pride Parade, на якому висловлюють підтримку ЛГБТ-спільнотам. У США на вулиці міст вийшло безліч зірок, які одягнули яскраві речі в кольорах веселки та закликали інших приєднуватись до маршу.

Вчора на П'ятій авеню в центрі Нью-Йорка можна було зустріти велику кількість знаменитостей – артистів, моделей та зірок Голлівуду. Серед кількох тисяч присутніх також можна було побачити рекордсменку за кількістю перемог на Вімблдонському турнірі, а також активного борця за рівноправність жінок і чоловіків в спорті, – 74-річну Біллі Джин Кінг.

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Зірки викладали в соцмережах яскраві фото з маршу та у своїх домівках, робили макіяжі і зачіски у символічних кольорах та просто спілкувались з представниками ЛГБТ-спільнот. Пропонуємо поглянути, хто відзначив День досягнення толерантного ставлення і рівноправності незалежно від сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

Варто додати, що Pride-паради щорічно проходять на всіх континентах більш ніж в 50 країнах світу, включно з таким консервативними країнами, як Китай, Індія, Ліван, Венесуела і Туреччина.


Співачка Леді Гага


Актриса Синтія Ніксон 

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Спортсменка Біллі Джин Кінг


Дизайнер Александр Ванг (праворуч)


Активістка Емма Гонсалес


Модель Хайді Клум


Модель Жозефін Скрівер

Зірки, які не були присутні на параді в Нью-Йорку, привітали своїх фанатів зі святом у соцмережах.


Модель Ірина Шейк


Модель Кейт Хадсон


Дизайнер Марк Джейкобс


Співачка Дженніфер Лопес


Модель Кайя Гербер


Модель Белла Хадід

Теги: LifeStyle Новини США Музика Мода ЛГБТ Голлівуд Белла Хадід Кайя Гербер Дженніфер Лопес Леді Гага Нью-Йорк Ірина Шейк
Джерело: 24 Канал
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